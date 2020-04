OPINIÓN Red de Instituciones larenses: Tierra de Gracia #8Abr

En su tercer viaje al pisar tierra venezolana Cristóbal Colón pronunció las palabras…

“TIERRA DE GRACIA”.

Había llegado a un portón de 2.813 kilómetros de longitud bañado por el mar Caribe que abre el camino a la América del Sur y comprende un territorio bendecido por la mano de Dios caracterizado por un complejo y variado ecosistema de 916.445 kilómetros cuadrados; formado por cumbres de nieves perpetuas que se yerguen al cielo, extensas llanuras que tejen alfombras verdes; selvas impenetrables custodias de incuantificables tesoros, desiertos, valles y espesos manglares.

El sol radiante que se refleja en aguas cristalinas saluda nuestros días cada mañana, mientras caudalosos ríos que acarician imponentes montañas y corren incontenibles para regar los sembradíos que alimentan a los venezolanos; llevando vida a las ciudades.

El territorio venezolano es el pergamino donde se escribió la historia libertaria del mundo liderada por los hombres y mujeres que parió.

La libertad se hizo tradicional característica del ciudadano criollo y se expandió entre palmas y morichales, dibujándose en el crepúsculo del horizonte inalcanzable que tomó el amarillo del araguaney, el azul del Flor de la Reina y el rojo del Acacia para bailar al son del Tamunangue y verterse en la tradición aliñada con el aroma de las orquídeas y rocío de fruta dulce, sabor a mango e´bocao saboreado por la piel tostada por el sol tropical.

La selva venezolana bañada por el Río Orinoco que corre estruendoso a través de ella atravesando 2.140 kilómetros de longitud se hace acompañar por más de 50 ríos, y se rinde en el Océano Atlántico en costas de Delta Amacuro que en lengua de los Warao significa Tejido de Agua.

El Macizo Guayanés, el Parque Nacional Canaima y la Gran Sabana fueron motivo de inspiración a los relatos de tierras fantásticas hechos por Julio Verne y sus intensas galerías fueron declaradaspor la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, en1.994.

La Tierra de Tepuyes (Montañas, en Pemón) formaciones rocosas que datan de hasta 3.500 millones de años son las más antiguas del planeta y albergan al Salto Ángel con sus 976 metros de caída libre, es la más alta del mundo. Amazonas es una reserva de la biosfera de incalculable valor. Fuente: revistasexclencia.com

Es muy pequeño el espacio para describir lo excelso de nuestra patria…

Lara, estado multifacético de diferentes climas que van desde el semiárido al Páramo de Sendé, cuya capital Barquisimeto, se yergue como la tierra que atrapa al sol que enciende la tarde y lo diluye en los más bellos crepúsculos haciendo de ellos la característica belleza que adorna a la ciudad que roba los Sones de Negro para bailar al ritmo del Golpe Tocuyano.

Tierra de Gracia dotada de riquezas en forma excesiva: Hidrocarburos, oro, diamantes, Coltán, hierro, bauxita, fauna y flora autóctona, clima, talento probo formado en nuestras magnas casas de estudio y mano de obra especializad forjada en institutos de capacitación educativa, agua abundante; éramos el país con mayor desarrollo y con la mejor infraestructura de América Latina; tuvimos el cono monetario más fuerte del mundo etc. etc., etc.

Entonces…

¿Qué pasó?

¿Qué se hicieron las sonrisas, el delicioso cafecito casero, la alegría y la esperanza del venezolano? ¿Por qué no se oyen las alertas y las soluciones propuestas que hubiesen minimizado la gravedad de la crisis que enfrentamos?

¿Es obligación constitucional el defender nuestros derechos?

Maximiliano Pérez