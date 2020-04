RETACITOS #12Abr

Verdaderamente dramática la situación que están viviendo todos los venezolanos que intentan retornar al país, luego de quedarse sin trabajo, ser desalojados de sus viviendas, sin tener recursos para atender sus necesidades básicas, algunos con niños pequeños, luego del impacto económico que ha tenido el COVID-19 en distintas parte del mundo, y donde los países de América del Sur no han sido la excepción. Las denuncias que han hecho las personas que se han quedado varadas en distintos aeropuertos, al suspenderse los vuelos internacionales, revelan la gravedad de esta situación, donde se impone la sensatez, dejar a un lado los problemas de carácter político, y permitir que se realicen vuelos humanitarios para rescatar a estos connacionales, algunos de los cuales ya se expresan en grado de desesperación y angustia, solamente hay que ponerse en los zapatos de estas personas para entender su situación. Quienes han intentado ingresar por Colombia, algunos procedentes de Perú, Ecuador y Colombia, también se las han visto negras, ya que al ingresar a territorio venezolano, están obligados a permanecer 15 días en cuarentena en sitios inadecuados, hacinados, durmiendo en el suelo, en las peores condiciones sanitarias, denuncias que han formulado no solo los afectados, sino los parlamentarios de la Asamblea Nacional legítima. Entendemos la crisis sanitaria, pero no se puede dejar sin atención a esta gente, son seres humanos.

*****

Pero así como señalamos las precarias condiciones en las que están viviendo, quienes retornan a Venezuela, parece saludable y oportuno el llamado de las autoridades a las distintas comunidades, a “reportar la llegada de alguna persona nueva, ya sea vecino o un familiar propio que venga tanto de fuera del país como del interior del mismo” se espera en los próximos días en arribo de miles de venezolanos desde Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Perú. Así no presente ningún tipo de síntoma es muy importante que se haga saber a través de Junta de Vecinos o Vocero Comunal, para notificar a Protección Civil, con Epidemiología, o el Establecimiento de Salud, más cercano para hacer el control, pesquisa, y seguimiento preventivo, obvio, debiendo tomar todas las medidas de protección, uso de tapabocas, distanciamiento social y lavado de manos, entre otras. Vamos a actuar como personas responsables, evitar es prevenir. No hay porque molestarse por esta acción preventiva, todos debemos asumir la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a los demás. Esto quiere decir que en este momento se interesan por tu salud y la de toda la comunidad, se menciona que en los próximos días van a ingresaran determinado número de personas que vienen fuera del país de regreso a su tierra natal y con sus familias, somos humanos, para todos ellos bienvenidos pero tomemos las medidas de seguridad extremas que se requieren en este momento, esto es necesario. Está de más recordar que las personas que lleguen deben quedarse en cuarentena total en sus casas, no es momento de salir, ni hacer visitas ni reuniones con familiares cercanos ni amigos, con la fe en Dios que es el que todo lo puede. Ya habrá suficiente tiempo cuando todo esto pase, para celebrar en familia su regreso. Por su importancia, lo reproducimos.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que al parecer el gobierno regional está obligando a las emisoras y televisoras regionales, a encadenarse cada vez que a Carmelina o al burgomaestre achocolatado se les ocurre dar algún mensaje sobre la actual situación del COVID-19 y de la alarma sanitaria que en estos momentos se esta viviendo en todo el territorio nacional; por supuesto, además de las que ordene el Ejecutivo Nacional. Lo más inquietante es que aseguran que el pegarse a las cadenas no es obligatorio, sino que “es voluntario”, pero tienen personal que chequea cuales medios no se han incorporado a las cadenas y dizque los llaman para conminarlos a hacerlo. Las notificaciones de las alocuciones se las envían a todos los medios con un encabezamiento que dice: “Tengan todos una semana llena de SALUD y de VIDA”, quien será la persona que participará como vocero en el Balance radial #IribarrenSeQueVivo y la emisora matriz, luego agregan “Agradezco mucho confirmarme por esta v{ia, quienes se conectarán, para poder hacer la promoción de rigor”, en otras palabras, de ser cierta la denuncia que circula por las redes, están disponiendo de empresas que son propiedad privada y sin pagar por los espacios que utilizan, los cuales oscilan entre una hora y hora y media, por supuesto que líbrese. Aquél que se le ocurra denunciar y protestar por estos abusos de poder. Tenemos los nombres de quienes se ocupan de chequear los que se conectas y los que no hacen para llamarlos “a botón”.

*****

A propósito, alertamos los empresarios de la radiodifusión y de las televisoras independientes, en torno a una preocupación que al parecer tienen algunos funcionarios de la Comisión del régimen, que controla a esta sector, suponemos que algún “patriota cooperante” les ha alertado en torno a que en muchas emisoras, televisoras y medios digitales en las noticias que se refieren al inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta, lo llaman por su nombre de pila y no le dan el título de Presidente, advirtiendo que este juego de lenguaje se presta a muchas interpretaciones; asimismo advierten que estas noticias se difunden internacionalmente y es una forma subliminal de imponer una matriz de opinión en contra de Venezuela, o sea que no les extrañe que en cualquier momento les llegue una circular, en la cual se les obligue a colocarle al personaje, lo que no le reconoce el 80% de los venezolanos y cerca de 60 países de todo el mundo. Pero además, “les exhortan” a estar pendientes de las transmisiones conjuntas de radio y televisión, ya que en algunos casos no se adhieren a las mismas o lo hacen muy tarde, recordándoles el Art. 10 de la Ley de Responsabilidad Social, en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Esta idea la puso a circular un alto funcionario de la Comisión a nivel regional y hacemos el llamado de atención, para que ellos sepan que todos sabemos lo que están tramando.

*****

Cuando se pasa revista a todas las dificultades y vicisitudes que está viviendo la población venezolana, sobre todo la más vulnerable, la que vive en los municipios más alejados de los centros urbanos, se llega a la conclusión de que el régimen no tiene misericordia del pueblo, ni siquiera en medio de esta emergencia humanitaria. En efecto, por ejemplo en Siquisique, municipio Urdaneta del estado Lara, se denuncia que un par de ediles del partido oficialista, están haciendo el negocio redondo con las bombonas de gas, al parecer comprándolas al precio regulado y vendiéndolas luego con sobreprecio, a los humildes vecinos de esa zona, conociéndose que estos sujetos están quitándole a los usuarios 88.000 bolívares por la bombona de 10 kilos cuyo precio regular es de 25.000 bolívares, es decir que por cada bombona les están quedando 63.000 bolívares, lo que refleja que si en un día malo venden 40 bombonas a estos inocentes angelitos les están quedando mas 2,5 millones libres de polvo y paja, en un solo día, es decir en términos coloquiales, esto no solamente es un verdadero abuso, sino que es un robo a mano armada. Lo más preocupante del asunto, es que al parecer de esto están enterados en el gobierno regional, de manera que Carmelina debería poner orden en la casa, porque la están haciendo quedar muy mal ante estas comunidades, ya que no se debe permitir que se especule a la vista de todo el mundo, con un servicio de primera necesidad. Allí todos saben quiénes son los concejales.

*****

Pero los cuentos y las historias en torno a la distribución y negociados que se hacen con el gas, no se limita exclusivamente a los municipios, también en Barquisimeto también se conocen los “condicionamientos” que imponen los distribuidores del combustible en aquellas edificaciones que tienen bombonas multifamiliares. En alguna oportunidad denunciamos en esta sección que algunos de estos personajes solamente llevaban el producto en aquellos conjuntos residenciales donde cada edificio aportaba entre 40 y 50 dólares; ahora aseguran los vecinos que la nueva modalidad es que si los habitantes quieren tener el gas en forma oportuna y regular, tienen que prepararle a los que se encargan de la distribución, cajas con alimentos, pero no cualquier clase de alimento, sino que tienen que ser escogidos, pero lo cierto es que las cajas deben contener arroz, harina de maíz, azúcar, caraotas, frijoles, pastas, leche en polvo y si se cuelan algunas sardinas o atunes, se van felices, eso sí advierten que solamente reciben productos de a kilo. La pregunta que algunos vecinos que están en desacuerdo con esta situación se están haciendo: ¿Es que acaso las empresas de gas no les pagan un salario a estas personas? ¿Por qué tienen que cobrar esa “vacuna” cuando se les está cancelando el valor del combustible que están suministrando? Por supuesto, todos eluden las responsabilidades, los dueños dicen que no pueden controlar a los distribuidores y estos niegan que esto esté ocurriendo, pero los vecinos lo confirman. ¿Que talco?

*****

Un gran malestar existe entre el personal docente de educación media, a quienes recientemente les acaban de anunciar y entregar un bono por un monto de 4.570 bolívares, lo cual de ser cierto constituye una burla contra estas personas que tienen la responsabilidad de la formación de las generaciones del futuro; por supuesto que no se sabe si este mismo bono se lo entregaron a los educadores de pre escolar y primaria, ya que para los docentes de educación superior, ni siquiera los salarios como que se los están pagando en forma regular. Ante este tipo de tratamiento discriminatorio, es que muchos profesionales de la docencia se han dedicado a otras actividades, muchos se fueron el país y seguramente ahora estarán retornando, pero lo cierto es que la docencia como un trabajo para subsistir y poder satisfacer las necesidades mínimas de una familia, dejó de existir desde hace ya bastante tiempo, las instituciones que se encargan de formar a los educadores como son los pedagógicos, hoy están desolados, y esto es lo que ha contribuido a que el Ejecutivo se haya visto en la necesidad de poner a dar clases a jóvenes del programa “chamba juvenil”, porque docentes de experiencia han dejado el pelero.

*****

A propósito con motivo de la suspensión de las actividades educativas, debido a la cuarentena social por la presencia del COVID-19, dentro de la Emergencia Sanitaria, se ha tomado la decisión de impartir las enseñanzas y aprendizajes, a través de la educación a distancia, decisión unilateral, inconsulta, sino que se anuncia sin derecho a pataleo. Por supuesto, en la educación pública nadie puede revirar, la educación privada ha hecho algunas observaciones en forma por lo demás tímida, pero anunciando su disposición a incorporarse a este proceso inédito en el país. Los expertos en la materia admiten que estos esquemas funcionan exitosamente, pero en aquellos países desarrollados donde se han preparado durante años para crear la infraestructura que les permita impartir la educación a distancia. Pero este no es el caso de Venezuela, donde estas plataformas tecnológicas no existen, el servicio de Internet es uno de los más lentos e ineficientes del mundo; menos de un 50% de los hogares venezolanos tienen computadoras, además se cuenta con un deficiente servicio de electricidad, que para medio operar tiene que realizar racionamientos diarios en todo el país, por lapsos que van entre 4 y 36 o 48 horas en el mejor de los casos. Sería muy interesante ver a un docente universitario dando unas clases de cirugía on line o a un neurólogo extrayendo un tumor cerebral a media luz. Esperamos que algo puedan hacer, pero los escenarios donde les tocará implementar estas acciones no son los más adecuados.

*****

Ciertamente que en esta sección sentimos una gran satisfacción al poder dar a conocer la problemática que se vive en algunos de los municipios larenses, ya que existen evidencias suficientes que indican que permanecen huérfanos de atención por parte del Gobierno regional, lo cual no es ninguna novedad, ya que lo mismo ocurría con el “Silencioso” piloto comandante; con el Sargento de Nirgua y ahora con Carmelina. No se trata solo del gas, de la electricidad, sino de algo más vital, del agua sin la cual los seres humanos no pueden vivir. Recibimos la denuncia de personas que habitan en el del municipio Iribarren, es decir aquellas que están muy alejadas de Bobare, las cuales tienen muchos meses sin agua, el agua que consumen procede de un pozo que se llena cuando llueven, por eso entre sus habitantes proliferan las enfermedades de la piel, alergias, asma, sobre todo entre adultos mayores y niños, por lo menos en Cucharal, Paují y otros más lejanos, más de 1000 familias están afectadas por esta situación, ya que hasta esta zona no llega la “Gestión Perfecta”, seguramente que la razón que van a esgrimir una vez que salga esta denuncia, es que los vehículos “no tienen gasolina”.

*****

Aseguran que en el CMI no mejora nada el enfermo, va palo abajo, ya que la jefecita permite que aquello vaya a la deriva. Allí todo el mundo sabe dizque fue impuesta a dedo por el burgomaestre achocolatado, ya que conocía que era fácilmente manipulable, al extremo de llamarlo públicamente “jefe”, perdiéndose de esta manera su función primordial como órgano de control para un sano manejo y aplicación de las medidas que aseguren el desarrollo de planes que beneficien al municipio. Denuncian que la jefa de prensa, al parecer fue sustituida por un personaje que no cumple con el perfil del cargo, no es periodista, y sus credenciales dizque son las de ser un supuesto colectivo armado del Psuv, ignorando que este cargo lo debe ejercer un periodista colegiado. Dicen que la jefecita tiene varios “asesores” que con sus consejos más de una vez la han lanzado por un barranco, pero dizque cobran sabroso. Aseguran algunos trabajadores que les paga el almuerzo diariamente a los ediles y a los directores de su entorno. Dicen que organizó y armó a un numeroso equipo de choferes y escoltas, que ya quisiera tener para si Diosdiablo, amén del grupo de colectivos que no la dejan ni a sol ni sombra. Al parecer permitió que los concejales se repartieran las comisiones de trabajo y escogieran sus oficinas, en un claro abuso de poder que fue encubierto poniendo en bienes a la ahijada de un concejal. Para colmo, desconoce los derechos de los trabajadores y en una ocasión ordenó abrirle un expediente a quien la enfrentó, cerrando la sede administrativa, esto una vez que se marcharon los medios. De nuevo les vamos a estar dando informaciones de esta dependencia, así que estén pendientes.

*****

Mucha gente se está preguntando si es que a las autoridades regionales, si a la gente de Hábitat y Vivienda o de Ecosocialismo y Aguas se les olvidó que el Valle del Turbio fue declarado como un Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), por lo tanto en esa zona no se puede construir viviendas, no se puede extraer arena, cualquier actividad que allí se vaya a realizar tiene que disponer de una permisología especial, incluso en la disposición se instruía a las autoridades a velar por su cumplimiento. Sin embargo, se denuncia que en el Valle del Turbio se han realizado muchísimas construcciones, no precisamente de ranchos de gente del pueblo que no tiene recursos, sino que se trata de quintas, mansiones y casas espectaculares que seguramente llevaron mucha cabilla y cemento, que solamente la pueden pagar los “enchufados” y es de suponer que por esta circunstancia nadie denuncia y no se han puesto los correctivos; también se denuncia que los saques de arena se han multiplicado y como se ha dicho que al parecer, gente vinculada con el alto gobierno, están por detrás de este negocio redondo, donde supuestamente venden la arena en las islas del Caribe y la cobran en dólares, todo el mundo se queda callado la boca. Lo cierto es que allí con estas acciones se está violando en forma flagrante la Ley, la normativa se ha convertido en letra muerta y el ecocidio se sigue cometiendo a la vista de todo el mundo. Amanecerá y veremos cuando se impone la justicia.

Juan Bautista Salas