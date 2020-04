Erika Camacho: Cuando se va la luz en Simón planas, también se va en el centro centinela #13Abr

En un contacto telefónico para Elimpulso.com, la exdiputada ante el Consejo Legislativo del estado Lara, Erika Camacho, aseguró que el hospital Armando Velásquez Mago de Sarare, ubicado en el municipio Simón Planas, actual centro centinela para el aislamiento de personas contagiada con coronavirus, no cuenta con planta eléctrica ni tiene un suministro eficiente de agua potable.

Camacho también reveló que el personal médico que labora en ese centro de salud no cuenta con la preparación adecuada para tratar la COVID-19.

“El personal médico que está trabajando en el hospital Armando Velásquez Mago lo hace con mucho temor. Hace poco hubo una dotación importante de material e insumos médicos, pero la gran mayoría del personal médico no cuenta con un traje especial de bioseguridad, sumado a que no tienen la experiencia para tratar este tipo de pandemia. Debo también denunciar con mucha responsabilidad que cuando se va la luz en Simón Planas, también se va en el hospital porque no cuenta con planta eléctrica. Además, tampoco tiene un suministro eficiente de agua potable“, manifestó.

La secretaria general del partido Acción Democrática en esa jurisdicción también señaló que actualmente los sarareños no pueden cumplir a cabalidad las normas preventivas para no contagiarse de coronavirus, debido al gran deterioro que existe en el municipio con los servicios públicos.

“Las normas preventivas no se pueden cumplir a cabalidad en el municipio porque no hay agua, tampoco gas domestico ni mucho menos alimentos. Eso implica que los sarañeños deben salir a buscar, agua con tobos en los ríos, y el sustento diario sin ningún tipo de protección“, precisó la dirigente.