Oscar Torrealba: La cuarentena contra la Covid-19 tiene un impacto directo en la economía

La medida de confinamiento para frenar a la pandemia del coronavirus en Venezuela, tiene un impacto directo en la economía, porque implica el cese forzoso de la actividad productiva, amenazando el ingreso diario de los trabajadores venezolanos.

El pronunciamiento lo hace el economista e investigador del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad), Oscar Torrealba, quien se refirió al impacto que tiene la cuarentena, al impulso registrado por el tipo de cambio en los últimos días y a las medidas dictadas por Nicolás Maduro para enfrentar la pandemia, las que calificó como insuficientes y dejan en condiciones de total vulnerabilidad al sector privado venezolano.

“Los venezolanos tenemos años sufriedo de hiperinflación, lo que supone un aumento, incluso diario, del costo de la vida, esto ha incentivado a muchos venezolanos a emprender y a pasar del sector formal al sector informal en busca de ingresos variables, con los cuales se pueda hacer frente a la hiperinflación. Esto significa que los ingresos de muchas familias venezolanas, depende de su actividad económica diaria, el coronavirus significa un cese forzoso de la actividad económica, por lo tanto amenaza el ingreso de muchas familias, que no tienen el músculo financiero para hacer frente a la cuarentena”, aseguró.

Sobre el comportamiento del tipo de cambio en las últimas semanas , Torrealba señalo que los economistas tenían algún tiempo esperando algún tipo de corrección en el tipo de cambio, porque se había mantenido estable debido a la implementación de un conjunto de políticas, de hecho altamente recesivas.

“Pero este escenario no era sostenible porque la política hiperinflacionaria no se ha detenido, hay que añadir todo lo relacionado con el actual contexto del coronavirus, no solamente en el aumento de la demanda de divisas debido a que le gente toma previsiones y acuden a una moneda dura, sino que además el gobierno ha decidido realizar un conjunto de subvenciones cupuestamente con la intención de ayudar a la familia venezolana, sabemos que el gobierno no tiene fondo de previsiones o fondos de estabilización para financiarse y acude de nuevo medidas inflacionarios para poder realizar este tipo de bonos”, señaló.

Por otra parte, el especialista también fijó posición en torno a las últimas medidas aplicadas por Nicolás Maduro para enfrentar la pandemia del coronavirus.

“Las medidas de Maduro no solamente son insuficientes, sino que dejan en condiciones totalmente vulnerable al ya golpeado sector privado venezolano, la mayoría de los gobiernos en el mundo han decidido reducir la presión fiscal, como una forma de aliviar al sector privado y cuando habla de la economía privada hablo no solamente de las empresas, sino también de los individuos, que tambien pagamos impuestos”.

Torrealba estima que una vez que se ponga fin a la pandemia del Covid-19, el gobierno tendrá que recurrir al financiamiento internacional, según indicó en entrevista en Globovisión.