Se vaciaron los tanques de gasolina en Amuay

Esta semana trabajadores de Amuay nos informaron que se vaciaron los tanques de gasolina que quedaban, informó Iván Freites, secretario general de los trabajadores petroleros del estado Falcón.

A juicio del dirigente sindical, esta es una situación muy grave que no ocurría desde el año 1950, y todo se debe a la destrucción de la industria petrolera por parte de este régimen.

La nueva y lamentable realidad demanda de los venezolanos de bien, actuar con mucha prudencia, frente a la real posibilidad de afrontar días dificiles que están por venir, acotó Freites.

Predijo, que se avistan días inciertos y complejos que debemos enfrentar los venezolanos, por culpa de este régimen, que reiteró, destartaló a la industria petrolera.

En Venezuela no se está produciendo una gota de gasolina, estamos dependiendo de las importaciones y de los que decidan los cubanos. Esta una politica que el gobierno ha venido aplicando, desde hace tiempo para beneficiar al régimen cubano, afirmó el dirigente sindical.

Lo que está pasando es que desde el 3 de noviembre se paralizó la planta catalitíca de Amuay, y eso hace que dependemos de las importaciones. Pasa también, que esas importaciones que venian de La India ya no llegan porque entre La India y Estados Unidos hubo un acuerdo de romper las relaciones comerciales con Venezuela; por tanto, La india no siguió enviando gasolina para Venezuela, repitió.

Por otro lado, la Rosneft; la empresa rusa, también se fue del pais dejando de traer gasolina y adicionalmente, el precio del barril del petróleo baja cada vez más.

Otro de los factores que inciden negativamente en el procesamiento de la gasolina, es que apenas el 2% del personal que labora en la industria petrolera está activo. El resto del personal huyó masivamente porque no hay agua, no hay comida, no hay transporte en la industria petrolera del país, afirmó Freites.

Se avisoran días complejos porque por la falta de gasolina, no se podrán transportar los alimentos, las medicinas con sus incidencias negativas en la prestación de los servicios, dijo finalmente Iván Freites.

