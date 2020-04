Machado: La situación en la frontera es crítica. El régimen maltrata a nuestros migrantes #13Abr

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, denunció este lunes que los migrantes venezolanos que regresan al país en medio de la emergencia sanitaria por la COVID-19 son “maltratados” por el régimen de Nicolás Maduro.

“La situación en la frontera es crítica. El régimen engaña y maltrata una vez más a nuestros migrantes y abusa y humilla a la gente del Táchira.

Siempre le han temido al indómito espíritu andino”, escribió Machado en su cuenta Twitter.

“A estos criminales no les importa la vida. El chavismo no cree en la cultura de la vida. Por eso, hoy como siempre, la obsesión del régimen no es salvar vidas, sino salvar su pellejo, salvar sus reales robados y salvar el poder”, agregó.

Por último, manifestó que desde la organización política que representa expresan “solidaridad y fuerza” a los venezolanos que se han visto obligados en regresar ante la crisis global por el nuevo coronavirus.

“Desde Vente Venezuela nuestra solidaridad y fuerza a nuestra gente de la frontera”, puntualizó.