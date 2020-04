Foro Penal Venezolano: Aumentaron las detenciones arbitrarias con estado de alarma nacional

La ONG Foro Penal Venezolano hizo un reporte sobre las detenciones que ha ejecutado el régimen de Nicolás Maduro en medio de la cuarentena social decretada por la presencia del coronavirus COVID-19 en el país, enfermedad que ya ha cobrado la vida de 9 personas.

Foro Penal Venezolano asegura que entre el 1 de marzo y el 7 de abril de 2020 fueron detenidas 50 personas además de registrar un incremento, en cuanto al número de detenciones arbitrarias con fines políticos con respecto al mes de febrero del mismo año.

A través de una nota publicada en el portal de la Organización No Gubernamental se detalla también que al menos 33 personas fueron detenidas arbitrariamente desde el 13 de marzo, fecha en que fue decretado el estado de alarma en todo el territorio nacional, hasta el 7 de abril (fecha de cierre de su reporte).

“Las detenciones masivas y arbitrarias, sin orden judicial o procesos judiciales previos como consecuencia del supuesto incumplimiento de la cuarentena es común en diversas zonas del país. Las personas se detienen por unas horas por no portar mascarilla o por abrir una comercio no permitido. La escasez de gasolina se ha extendido en todo el país, incluyendo la ciudad de Caracas, donde no había escaseado antes de la cuarentena, al igual que se mantiene la constante interrupción del servicio eléctrico, agua y gas”, denunció el Foro Penal Venezolano en su reporte publicado este lunes..

La ONG destaca la petición que hiciera, el 25 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la cual expresó, que los gobiernos deben tomar medidas para que el COVID-19 no se propague en las prisiones y expresó, entre otras cosas que: “Ahora más que nunca los gobiernos deberían poner en libertad a todos los reclusos detenidos sin motivos jurídicos suficientes, entre otros a los presos políticos y otros internos que fueron encarcelados simplemente por expresar ideas críticas o disentir”. Sin embargo, al 6 de abril en Venezuela, son mantenidos tras las rejas 334 presos políticos, entre éstos, 13 mujeres, 121 funcionarios militares y 1 adolescente.

A continuación el reporte completo del mes de marzo realizado por el Foro Penal Venezolano: