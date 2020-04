Ante larga espera por el Transbarca, larenses optan por caminar #15Abr

A pie deben movilizarse las personas para poder llegar a sus lugares de trabajo, para cumplir con alguna diligencia médica o para comprar alimentos, esta situación se evidenció durante un recorrido realizado este miércoles por el equipo periodístico de Elimpulso.com

“Tenemos un horario de contingencia 24 horas por 5 días de descanso pero al igual las rutas que puso en funcionamiento la gobernadora no nos sirven porque solo transitan en las vías principales Venezuela y Libertador y nosotros somos de otras áreas”, declaró Ermeidis Pimentel, trabajadora del sector salud.

Evelyn Ochoa, quien se encontraba en una de las paradas de Transbarca, manifestó que salió de su casa a realizar una diligencia médica pero confiesa que transportarse para ella representa todo un reto.

“Tengo un paciente en mi casa que no he podido sacarlo porque me están cobrando por un litro de gasolina tres dólares. Tuve que pagar una moto de El Cercado para el hospital para entregar una muestra”, detalló.

“Cuando tengo que ir a trabajar debo levantarme muy temprano para venirme a pie porque vivo retirada de mi lugar de trabajo y las unidades de transporte tardan mucho tiempo”, señaló María Torres, quien vive en el sector Barrio Unión y labora en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto.

En Barquisimeto el Sistema de Transporte Masivo de Barquisimeto (Transbarca) es el único ente autorizado para transportar a la población durante la cuarentena colectiva por la COVID-19, sin embargo ciudadanos catalogaron el servicio como “deficiente” ante la larga espera para abordar una unidad.

El martes Carmen Meléndez anunció que para el día de hoy comenzarían a circular rutas especiales para garantizar el transporte a las personas en medio de la contingencia sanitaria que vive el país.

