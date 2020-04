Juan Vené apuntó sus armas contra Ronald Acuña Jr. y lo tildó de “analfabeta, sin educación”

A pesar de ser venezolano el periodista Juan Vené no desperdicia la oportunidad de cargar contra sus compatriotas. Este miércoles él es tendencia a través de las redes sociales no por algún logro positivo, si no por la carta que escribió a nombre de Roberto Clemente y que dirigió al outfielder venezolano y nueva sensación de las Grandes Ligas, Ronald Acuña Jr.

Con una serie de insultos y bajo el pseudónimo de Roberto Clemente gloria y leyenda del béisbol mundial, Vené profirió una serie de insultos contra Acuña solo por no comulgar con la forma de ser del joven venezolano.

En las postrimerías de su carrera Juan Vené ha enfilado su pluma para despotricar contra venezolanos en las Grandes Ligas. La primera víctima fue el campocorto Omar Vizquel, a quien no le dio el voto para Salón de la Fama porque para él “no es un fuera de serie”.

Esta no fue la primera vez que Vené negó el voto a Omar Vizquel para su exaltación al Salón de la Fama. El 27 de diciembre de 2019 fue la tercera vez que lo hace.

A propósito de la misiva a Ronald Acuña Jr., Vené lo tilda de “analfabeta, sin educación casera”.

A continuación las lamentables líneas que el periodista dirigió a Ronald Acuña Jr.

De Roberto Clemente para Ronald Acuña

Ronald…: Por si no lo sabes aún, y es que das la impresión de no saber nada, “perro caliente” en el beisbol quiere decir ser despreciable, no merecedor de vestir un uniforme de pelotero y menos en Grandes Ligas.

Para mí no eres eres eso ni cosa parecida, ya que afortunadamente no tengo que jugar ni a tu lado ni en el equipo contrario. ¡Gracias a Dios! En mi época hubo muy pocos como tú. Y ahora tampoco son muchos los que quieren ser tan irresponsables consigo mismos y ridículos ante los demás.

Cuando te paras a batear frente a un lanzador, ese que está sobre la lomita es un señor, merecedor de todo tu respeto. Puedes sacarle la pelota de jonrón o ser strikeout, de todas maneras no tienes por qué hacer algo que lo ofenda, como él tampoco en tu contra.

Lo que haces también te ofende a tí, pareces un analfabeta, y sin educación casera. Tus facultades para el beisbol no las estudiaste, las traes de nacimiento, pero no te autorizan a ser mal educado, abusador.

Tus ridiculeces desagradan a tus compañeros de equipo, a tu mánager, a tus coaches, y a los espectadores.

Declaraste que te niegas a cambiar y que crees estás en lo correcto. Otra vez mal educado, torpe.

Respetando a la humanidad agradecerías a Dios las habilidades que te obsequió y su bondad al convertirte en multimillonario.

Si no lo hicieres, no serías merecedor ni de salir de tu casa, y menos aparecer ante un público en un espectáculo.

Tampoco sigas haciendo señales de la Mara Salvatrucha cuando te hacen fotos. En este país eso podría ser fatal para tí. Yo se por qué te lo digo.

Ojalá cambies, aún cuando no quieras. Y esta carta no ha sido un regaño, ni un insulto, sino una consejera de quien, como tú, también vivió las delicias de las Grandes Ligas… Roberto.-