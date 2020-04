OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: “Las casas muertas” #15Abr

“Yo no vi las casas muertas, ni vi las ruinas. Yo sólo vi las llagas de los hombres. Se están derrumbando como las casas, como el país en que nacimos. No es posible soportar más. A este país se lo han cogido cuatro bárbaros, veinte bárbaros, a punta de lanza y látigo. Se necesita no ser hombre, estar castrado como los bueyes, para quedarse callado, resignado y conforme, como si uno estuviera conforme, como si uno estuviera de acuerdo , como si uno fuera cómplice”.

Miguel Otero Silva (26-10-1.908 / 28-08-1.985).

Escritor, humorista, periodista, ingeniero, Miguel Otero Silva, fue también un reconocido político.

Formó parte de la Generación del 28 que insurgió contra la dictadura del general Juan Vicente Gómez. Fue crítico de arte y un acalorado seguidor del béisbol. Poseía talento para la escritura humorística.

Desde su exilio en Curazao, el 08-06-1.929 formó parte de un contingente que asaltó el fuerte Ámsterdam de Willemstad. Los insurgentes, entre ellos Gustavo Machado, José Tomás Jiménez y Guillermo Prince Lara, tomaron el vapor estadounidense “Maracaibo”, se llevaron al gobernador Fruytier de rehén e invadieron Venezuela por La Vela de Coro, intentando derrocar al dictador Gómez. Las tropas gubernamentales, comandadas por el General León Jurado, presidente del estado Falcón, hicieron fracasar el intento el 13-06-1.929. Al ver como la gran mayoría de sus copartidarios morían o caían presos, se refugiaron en la sierra falconiana. Otero Silva huyó a pie hasta Colombia en compañía de Machado y Urbina.

El 08-08-1.937 participó en la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela. En 1.942, regresó y fundó el semanario de izquierda Aquí está, que substituyó al del Partido Comunista, El Martillo; tuvo una línea editorial “browderista” (Sindicalismo, comunista que promovió una tercera vía para reconciliar al capitalismo y el comunismo). Con su padre fundó a “El Nacional” que entró en circulación el 3-08-1.943.

En 1.979 recibió el Premio Lenin de la Paz de parte de la Unión Soviética, Galardón soviético equivalente al Premio Nobel de la Paz. Fuente: Wikipedia.

Algunas las personas se embelesan con el populismo que crea dogmas utilizadas por los tiranos para esclavizar a los pueblos en nombre de los pobres.

Jerarcas de diferentes religiones se internan en la telaraña del arcano tiempo y manipulan con el irracional mensaje que expresa: “La voz del pueblo es la voz de Dios”.

No es concebible que Dios en su Divina sabiduría se equivoque, pero desde la antigüedad ha sido comprobado que los pueblos si se han equivocado…

¿Quién condenó a Jesús? ¿Quién abandonó al Libertador Simón Bolívar?

¡Lógica y razón… para actuar con sensatez!

Los miembros de la “Red de Instituciones Larenses”, de manera completamente desinteresada, hemos aportado, soluciones a la grave problemática que enfrentamos los ciudadanos de esta “Tierra de Gracia,”.

Formamos parte integral de un “Foro de Opinión,” y, a sabiendas que asumimos responsabilidades sin tener autoridad para ejecutar nuestras propuestas, hemos venido cumpliendo con el deber aceptado, en la seguridad de que si se hubiesen oído nuestros alertas y ejecutado nuestros planteamientos se hubiese minimizado la gravedad de la crisis que enfrentamos en el suministro de agua, la energía eléctrica, la delincuencia y la destrucción de los servicios públicos; de salud, entre otros…

“Es imperiosos que las autoridades cumplan con la responsabilidad aceptada”

Maximiliano Pérez