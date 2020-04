VIDEO Rene Rivas: Si no liberan al Dr. Luis Araya el sector salud se activará en protesta #16Abr

Este jueves el presidente del Colegio de Médicos del estado Lara, René Rivas se pronunció en torno a la detención del médico Luis Araya, el miércoles en Carora.

Rivas hizo exigió en nombre del gremio de médicos de la entidad la liberación inmediata de Luis Araya “porque está siendo sometido a una privativa de libertad de carácter político”.

El presidente del Colegio de Médicos hizo un llamado a Carmen Meléndez, al Dr. Javier Cabrera como director de Salud del estado Lara y al ministro de Salud, Carlos Alvarado a respetar la libertad de expresión “porque si hacen estos actos con pronunciamientos en las redes sociales están coartando la libertad de expresión”, dijo Rivas.

Rene Rivas aseguró que si la liberación de Luis Araya no se produce en las próximas horas el gremio médico y todo el sector salud en el estado Lara estará en las calles protestando la privativa de libertad contra el médico obstetra. “Los soldados de la salud estamos en lucha contra el coronavirus en este momento, pero no vamos a permitir que el régimen venezolano prive de libertad a un profesional de la medicina y menos bajo procedimientos inadecuados que han llevado a cabo en el municipio Torres. A todo el pueblo del estado Lara atentos, porque si el colega Luis Araya no es liberado en las próximas horas el sector salud se activará en protesta activa a pesar de la cuarentena”, sentenció Rene Rivas.