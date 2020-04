Hilda Peña: Proponemos reiniciar año escolar al pasar la cuarentena. Clases online son inviables

Este viernes la profesora Hilda Peña, Secretaria General del Sindicato Venezolano de Maestros del estado Lara (Sinvemal), afirmó que el plan de educación a distancia implementado por el Ministerio de Educación es improvisado e inviable por la falta de herramientas que tienen los docentes en el país.

“Los representantes se han quejado porque no pueden ayudar suficientemente a sus hijos, dicen no entender lo que se trasmite. La situación en la que se encuentran los docentes hace imposible el desarrollo del programa “Cada Familia una escuela”, que promueve el Ejecutivo Nacional frente a la pandemia del Covid-19, porque la mayoría de ellos no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para ello como lo es una computadora actualizada y la conexión a internet”, dijo Peña a Elimpulso.com

Peña aseguró que los maestros en el estado Lara se encuentran desasistidos una vez que “en agosto del 2018 el Ministerio de Educación de manera lineal y arbitraria abolió los derechos contractuales de los trabajadores de la educación, que les permitía el mejoramiento profesional y la actualización”.

De igual forma denunció que la mayoría de educadores en el estado no cuentan con alimentos, medicinas, ni recursos económicos para enfrentar la crisis del país. “Mucho menos con tecnología para asumir las funciones de la enseñanza”.

Ni docentes, ni representantes, ni alumnos cuentan con las herramientas

Hilda Peña afirmó que gran parte de docentes, representes y alumnos en el estado Lara no tienen las herramientas tecnológicas para poder asumir las clases a través de computadoras o teléfonos inteligentes. “El Plan Cada Familia una escuela resulta totalmente inviable porque solo un pequeño porcentaje de estudiantes tienen acceso a una computadora Canaima otorgada por el gobierno y escasamente se pueden conectar a internet”.

“El plan no prevé las diferencias existentes y todas estas carencias por lo que está concebido, pues no están participando toda la matrícula escolar, las familias están abocadas a protegerse del virus y proveerse de alimentos, agua, gas, medicinas y otros productos básicos para sobrevivir en esta cuarentena”, manifestó la Secretaria General de Sinvemal.

Hilda Peña también añadió que el docente larense está buscando sobrevivir para mantenerse sano él y su familia, por lo que atender el trabajo escolar en estas condiciones extremadamente difíciles hace que el plan sea inviable.

“En una situación de emergencia por la pandemia del COVID-19 lo prioritario es preservar la vida y en eso están las familias con sus niños y los docentes, por lo que resulta imperioso que se redimensione este plan del MPPE pasando como requisito previo por una consulta a los pedagogos y especialistas de las diferentes áreas del conocimiento, quienes son los actores claves en esta estrategia de educación a distancia sobrevenida”, dijo Peña.

Sinvemal propone concluir año escolar una vez finalice la cuarentena social

Peña informó que este mes vence la contratación colectiva del sector educativo y en medio de la crisis por la COVID-19, “el Ministerio de Educación no ha elaborado el plan para responder a las necesidades de los maestros, ni ha implementado los bonos ni se han cancelado las deudas contractuales del magisterio, lo que causa mayor incertidumbre en el gremio”.

“Nuestra propuesta, sería que se plantee la conveniencia de concluir el año escolar una vez que cese el período de cuarentena por la pandemia de COVID-19. Esta propuesta permitiría a los educadores venezolanos enfrentar íntegramente la amenaza que representa la COVID-19, así como sobrellevar la crisis social y económica que vive actualmente ante la carencia de comida y deficiencia de los servicios públicos. También les permitiría dedicarse a sus familias en estos momentos difíciles. Esta propuesta contempla que para el desarrollo del tercer momento o lapso se requiere de al menos dos meses y medio, lo cual puede ser factible con la programación adecuada y efectiva de los docentes. Además, prevé incluir en el primer lapso del año escolar siguiente (2020-2021), el reforzamiento de los contenidos más significativos del año 2019-2020. Hacemos un llamado al ministro Aristóbulo Istúriz, a interpretar la realidad del magisterio”, manifestó la educadora.

Hilda Peña denunció que durante la cuarentena el costo de los alimentos se ha incrementado no solo para el docente si no para todos los venezolanos. Si los sueldos de los educadores de por si estaban devaluados ahora la situación se ha agudizado, porque con la quincena sólo se puede comprar 3 paquetes de harina y un Kilo de pasta, es decir nos hemos empobrecido aún más, por lo que estamos solicitando ajuste salarios de inmediato acordes a los valores del costo de la canasta alimentaria como lo establece el artículo 91 de la constitución”, finalizó Peña.