Falta de mantenimiento en termoeléctricas incrementa los cortes eléctricos en Lara  #18Abr 

n un contacto telefónico para Elimpulso.com, el vicepresidente del Colegio de Ingenieros en el estado Lara, Julio Gutiérrez, aseguró que el racionamiento eléctrico en la región seguirá incrementándose si las autoridades correspondientes no le hacen el mantenimiento adecuado a las líneas de generación y distribución en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El ingeniero puntualizó que si no arreglan las termoeléctricas y todos los equipos del SEN persistirán las fallas en el fluido eléctrico, aumentando el número de horas sin el servicio.

“Si no le hacen mantenimientos a las termoeléctricas no va ha generar la suficiente energía y por ende los sectores donde se aplicaba la administración de carga por 4 hora, será de 6 y quizás, si no toman las previsiones, serán de 8 horas diarias o más. El SEN está inestable, muy débil y ellos lo saben”, explicó.

Gutiérrez indicó que la termoeléctrica que está ubicada en el estado Carabobo, encargada de distribuir fluido eléctrico en gran parte del país, generaba 1200 megavatios y ahora no produce nada.

“El año pasado estaba funcionando la Planta Centro que está ubicada en Carabobo y generar 1200 megavatios; cuando sucedió el apagón comenzó a generar 400, pero ahora no está generando nada. Eso crea mayor inestabilidad en la transmisión del sistema eléctrico nacional, está demasiado sensible y por eso es que se ve las fluctuaciones. Si no toman las previsiones podríamos entrar en un colpaso total”, dijo Gutiérrez.