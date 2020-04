VIDEO José Guerra: Aunque el petróleo aumente a 20$, Venezuela no podría pagar nóminas públicas este año #20Abr

El diputado y economista José Guerra se pronunció este lunes en relación a la súbita caída del precion del petróleo, lo que supone una catástrofe económica para Venezuela, y un hecho inédito en el mundo, en el que su precio llegó a valores negativos.

En ese sentido, afirmó que, visto ese panorama, inclusive si el precio del petróleo llegara a aumentar a 20 dólares por barril, Venezuela recibiría cuatro mil millones de dólares durante este año, pero con esa cantidad de dinero no se podría pagar la nómina de empleados públicos ni la de jubilados del seguro social.

“La catástrofe en un momento en que no hay ahorros, no hay dólares y el país está endeudado, producto del no gobierno chavista“, dijo Guerra, quien hizo las siguientes propuestas ante la situación petrolera:

En primer lugar, considera Guerra, se debe hacer una moratoria acordada con Rusia y China para no pagar la deuda de 3.200 millones de dólares adquirida este año. Como segunda medida, propone congelar el gasto militar y en tercer lugar, asegura que se debe conformar forma inmediata un gobierno de emergencia nacional.

“El gobierno de emergencia nacional deberá encarar la crisis del coronavirus y la tragedia económica, abrir el crédito internacional y le permita con esos ahorros de los venezolanos, entregarle a cada familia 100 dólares mensuales mientras dure la pandemia. Son propuestas viables, apliquémoslas”, expresó a través de un video colgado en su cuenta de Twitter.

Nuestro diputado @JoseAGuerra se dirige a los venezolanos en nombre de @Pr1meroJusticia para fijar posición ante la crisis generada por el derrumbe de los precios petroleros, señalando las acciones que deben acometerse de manera inmediata para enfrentar esta nueva crisis. pic.twitter.com/nP9dBRljfY — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) April 20, 2020

Guerra también sostuvo que esta caída del petróleo sucede en un momento en que Venezuela no tiene reservas internacionales y que además de ello posee una deuda de más de $150.000 millones contratadas por Chávez y Maduro. “Recuerden cuando Chávez repartía $ por el mundo. Propongo: que no se pague la deuda externa con China y Rusia”, escribió el diputado en su cuenta de Twitter.

El economista también recordó que en 1998, cuando cayó el petróleo a $9, el Banco Central de Venezuela tenia $15.000 millones en reservas, pero hoy tiene la mitad; y que además, en 1998 la deuda externa era baja hoy es elevada. Destacó que lo que sucede con el petróleo es bíblico y que supone que el vendedor le pague al comprador para que éste le compre.