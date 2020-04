Agencia AP afirma que diputados se asignarán una dieta de 5.000 dólares

Dos diputados comentaron que algunos de sus colegas seguramente se negarán a cobrar el dinero, a pesar de que muchos luchan para ganarse la vida o se encuentran en el exilio

La Asamblea Nacional (AN) estaría evaluando entregar pagos por el orden de los cinco mil dólares a algunos de sus diputados como parte de un plan de apoyo, luego de que se aprobara un bono especial de $100 a personal de salud del sector público.

En una nota publicada por la agencia de noticias The Associated Press, se señala que este pago está contenido dentro de los 80 millones de dólares aprobados por la (AN) para ejecutar la Ley Especial del fondo para la liberación de Venezuela. Este dinero saldrá de cuentas de activos venezolanos confiscados por la administración Trump como parte de su campaña de sanciones contra Nicolás Maduro.

Durante la aprobación del presupuesto de esta Ley, realizado el pasado 15 de abril, se especificaron los montos asignados a actividades particulares, entre ellas, un ítem bajo el nombre «fortalecimiento del poder Legislativo nacional y la protección social de sus integrantes» y para el cual se asignaron 14 millones de dólares.

Dos diputados y tres asistentes de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por casi 60 países como mandatario interino, confirmaron a la agencia de noticias AP este plan salarial aunque reconocieron que puede traer problemas, debido a que muchos venezolanos luchan para hacer frente a una crisis económica que ha reducido el salario mínimo a apenas 2 dólares por mes.

Las fuentes, que hablaron con AP bajo condición de anonimato, resaltaron que esto no es un salario sino que lo prefieren ver como un «pago mensual fijo» o un «estipendio» que los compensa parcialmente por los cuatro años de trabajo legislativo sin sueldos, debido a la decisión de Maduro de cortar los fondos al parlamento venezolano desde 2016.

Los dos diputados comentaron que algunos de sus colegas seguramente se negarán a cobrar el dinero, a pesar de que muchos luchan para ganarse la vida mientras viven en el exilio o viajan a Caracas para cumplir con el trabajo parlamentario.

Guaidó no hizo comentarios inmediatos sobre la controversia cuando fue contactado por The Associated Press.

Los 14 millones de dólares en fondos para la Asamblea Nacional son el segundo elemento más grande en la «Ley Especial para el Fondo Venezolano de Liberación y Atención a los Riesgos Vitales» después de un desembolso del 45% en el gasto social para aliviar la crisis humanitaria. Eso incluye los tres bonos mensuales de $100 cada uno para «héroes de la salud», cuyo pago se realizará a través de billeteras digitales en un sistema administrado con la Organización de los Estados Americanos.

Otro 11% está destinado a enviados diplomáticos en los países que reconocen a Guaidó como presidente interino. También hay dinero para fortalecer el alcance de las comunicaciones de la oposición y la cooperación judicial en el extranjero.

Este dinero proviene de una cuenta privada del Banco Central de Venezuela (BCV) en Estados Unidos, cuyo monto asciende a 342 millones de dólares, donde estaban depositados ciertas transacciones relacionadas con oro venezolano. El mismo día que los diputados aprobaron el presupuesto de esta Ley especial, se autorizó la transferencia de este dinero hacia una cuenta federal en Estados Unidos que también pertenece al BCV.

