Julio Castro: Otros laboratorios en Venezuela pueden realizar las pruebas tipo PCR para detectar coronavirus

Es difícil conocer el estatus real de la pandemia en el país, porque no existen suficientes herramientas para medir el desempeño del virus, asegura el infectólogo Julio Castro, jefe de la Comisión de Expertos de la Salud del Gobierno Legítimo para hacer frente al coronavirus en Venezuela.

“Se están realizando pocas pruebas tipo PCR, que son las que permiten tener mayor control sobre la epidemia porque son las que tienen mayor sensibilidad”, asegura el especiaista.

En efecto, a través de un encuentro digital con los medios, Castro explicó este jueves que hay dos tipos de instrumentos para medir los contagios de Covid-19: las pruebas tipo PCR, basadas en antígenos que sirven para detectar las estructuras y moléculas de los virus; y las pruebas rápidas, que miden la existencia de anticuerpos como reacción a alguna infección, sin diferenciar qué tipo de virus entró al cuerpo, denominadas PDR.

El experto precisó que en Venezuela solo se han efectuado 5.969 pruebas tipo PCR. Eso significa que apenas se realizan al día entre 85 y 95 pruebas de este tipo: “un número bastante bajo para lo que se debería estar haciendo en el país”, precisó.

Castro exhortó a descentralizar el despistaje por PCR. “Si dividimos las pruebas tipo PCR, nos encontramos que en Venezuela se realizan tan solo 198 pruebas por cada millón de habitantes”, afirmó.

“Hoy existe solo un laboratorio en todo el territorio nacional capaz de realizar esta prueba, pero lo más viable es que tengamos entre 10 y 15 laboratorios en el país que la generen. Hemos hecho un estudio y hay al menos ocho laboratorios que tienen el entrenamiento, las certificaciones y los equipos, unicamente les hace falta los insumos”, enfatizó el médico.

Recordó que hasta la fecha, el régimen de Nicolás Maduro reporta que han aplicado 347 mil pruebas rápidas, tipo PDR y 5.969 pruebas tipo PCR. Castro destacó que las pruebas tipo PCR tienen una efectividad de 95%, mientras que las pruebas tipo PDR, que son las que se están realizando con mayor frecuencia en el país, tienen un porcentaje de efectividad de apenas 65%

“Saber el momento de la epidemia es complicado, porque no tenemos herramientas de medición. Si nos comparamos con el resto de los países, estamos en una fase temprana de la epidemia. La tasa de duplicación de contagios es cada ocho días. Según estos números, estamos en fase inicial, pero no tenemos instrumentos de medición, por lo que no podemos detallar con seguridad”, explicó Castro.

El especialista reiteró que el mayor reto que tiene Venezuela en este momento es la descentralización de las pruebas tipo PCR e incrementar la vigilancia epidemiológica, es decir, contar con un boletín diario detallado de los casos, que indique cómo fue el contagio, en dónde, la edad de los infectados y el número de casos probables que existan.