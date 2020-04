VIDEO En Mérida y Trujillo motorizados protestaron masivamente por escasez de gasolina #23Abr

View this post on Instagram

Arrecian las protestas en todo el país por la falta de comida, la carencia en los servicios públicos y la escasez de gasolina. El miércoles 22 de abril en la frontera del estado Trujillo con Mérida, específicamente en el municipio Urdaneta, se registró una masiva protesta de motorizados que exigían a las autoridades ser abastecidos de combustible. . "Los estados andinos no escapan de la hambruna y la crisis de los servicios públicos, cientos de motorizados trancaron la carretera Troncal 007 en el municipio Urdaneta que inhabilita el paso desde Mérida a Trujillo", informó este jueves a través del Twitter el diputado de la Asamblea Nacional Williams Dávila. . Según reportes de medios de comunicación en la región, al menos 1.500 motorizados se concentraron para la protesta. Por su parte las autoridades, para poder abastecerlos a todos, les llenaron el tanque con tan solo 1 litro de gasolina, hecho que disgustó mucho más a los motorizados. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: @williamsdavila . Lea más noticias en www.elimpulso.com