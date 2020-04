VIDEO Usuarios reportan saqueo de comercio chino en Valles del Tuy, Miranda #25Abr

View this post on Instagram

Este sábado 25 de abril usuarios en redes sociales denunciaron el saqueo de un establecimiento comercial en Valles del Tuy, municipio Paz Castillo, estado Miranda. . A través de la plataforma Twitter, estos especificaron que el local violentado se ubica en el Alto Soapire y es de propietarios chinos. . De esta forma el estado Miranda se suma a Nueva Esparta, Sucre, Monagas y Bolívar, como las entidades que han registrado este tipo de disturbios en los últimos días. . Por otra parte, otros usuarios indicaron que no fue solo uno sino dos establecimientos los afectados durante la oleada vandálica. . Noticia en desarrollo…. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Miranda #VallesDelTuy #Saqueo #Comercio #Chino #Coronavirus #Covid19 #Pandemia #Salud #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #25Abr