RETACITOS #26Abr

Se comienza a complicar el panorama para el régimen, ya que después de más de un mes de cuarentena, comienzan a registrarse las primeras manifestaciones de descontento y conflictividad social, en varios estados del país, como Sucre, Bolívar, Portuguesa y Monagas, situación que pudiera extenderse a otras regiones si no hay respuestas concretas para las personas que están protestando por falta de comida, de combustible, de agua, gas, electricidad, quienes han recibido como respuestas a sus requerimientos, las arremetidas de los cuerpos de seguridad, conflictos que ya han dejado una primera víctima, además de numerosos detenidos y unos cuantos negocios saqueados. Ya hemos venido alertando, que si bien es necesaria la aplicación de la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19, no es menos cierto que no se puede pretender que la gente se quede en su casa sin ningún tipo de respaldo, sobre todo aquellas personas que trabajan en la economía informal y que sale diariamente a la calle a “rebuscarse” algún dinero para poder llevar los alimentos a su familia; el régimen prometió que pagaría parte de la nóminas a las empresas, pero solamente en base al salario mínimo, cuando la mayoría de las empresas del sector privado le están pagando hasta cinco salarios mínimos a sus trabajadores, por lo que no es mucha la ayuda, que en numerosos casos se quedó simplemente en una promesa. Un amigo me escribe: “Hoy presencié el caso de varios hombres y mujeres llenos de tristeza y melancolía, al no poder pagar en un local comercial los víveres que pretendían llevar a sus hogares. Algunos dejaron escapar lágrimas de dolor e impotencia. Es muy ruda la hiperinflación y nos afecta a todos”.

Mucha tela que cortar con decreto de Carmelina, en él estableció el toque de queda con motivo de la presencia del COVID-19 en el país. Los primeros que reviraron fueron los medios de comunicación, porque en primer término Mariangel dijo que debían tener salvoconductos para poder circular, luego hubo una contra orden y aseguró que con el carnet de identificación era suficiente, según las copias en nuestro poder; luego circularon opiniones por las redes que dicen que “El Decreto 4039 de la Gobernación del estado Lara, es inconstitucional, y en consecuencia configura una vía de hecho que viola derechos fundamentales restringe garantías…”, explicando luego las razones, por ejemplo la libertad de tránsito y sus garantías solo pueden ser restringidos por un decreto presidencial de Estado de Excepción. “Ni los Estados ni los Municipios tienen competencia para eso. Solo podrían reglamentar en su territorio esa restricción en caso de un decreto dictado por un presidente legítimo”, expresa un abogado; asimismo se advierte que “no indica la vigencia temporal característico de un estado de excepción”; alertan que el decreto incurre en doble sanción por el mismo hecho; asimismo suspende el derecho a la información durante el 70% del tiempo diario, cuando este derecho es intangible por disposición del texto constitucional; las multas son desproporcionadas considerando la crisis económica desatada por la pandemia y la crisis humanitaria compleja que ya vivían los venezolanos; viola estándares internacionales de protección de los DDHH en tiempos de excepción; restringe más derechos y garantías que el propio decreto de Alarma Nacional. Según los abogados consultados, “es todo un adefesio jurídico”.

Mientras las redes sociales estaban echando candela, totalmente viralizadas con el escándalo del decomiso de más de 3.000 kilos de drogas en el estado Falcón y que chisporroteo directamente a altos enchufados de Carabobo, lo que condujo a que cuerpos de seguridad del estado se movilizaran y realizaran numerosos allanamientos en la tierra falconiana, en casas, negocios y residencias de personajes de gran renombre en esa región, donde se han convertido en amos de muchas empresas y comercios, ha llamado poderosamente la atención que los principales voceros de los partidos de oposición, no se hayan ocupado del asunto, ya que se trata de un filón que contribuiría a dejar al descubierto muchos presuntos nexos del régimen con esta actividad; asimismo en el orden del día de la sesión del parlamento, del martes 21 de abril, tampoco se tocó el tema, ni siquiera como punto de información, lo que ha contribuido a que mucha gente comience a sacar sus propias conclusiones y formular señalamientos, los cuales es probable que no tengan ninguna sustentación, pero que son provocados por estas posiciones de ambigüedad de quienes son los llamados a fijar posición, lo cual hacen con gran frecuencia ante cualquier cosa sin importancia que hace el régimen, pero que se mantienen en silencio ante un escándalo de tal calibre y que presuntamente involucra a mucha gente que se ha enriquecido a expensas de sus vinculaciones con el proceso revolucionario. Allí les dejo esta inquietud, después de escuchar la preocupación que hay en varios sectores.

Con los problemas de la cuarentena y las deficiencias de los servicios públicos en Barquisimeto y en otros municipios de la entidad federal, están llegando hasta nuestra mesa de redacción una serie de denuncias, de aquellos hijos que tienen sus padres ancianos y no viven con ellos, pero responsablemente tienen que atenderlos, como es el deber ser. Tenemos varios casos que repiten esta historia, ya que los ancianitos no tienen agua y hay que llevarles el vital líquido; no pueden almacenar alimentos perecederos porque con tres cortes de luz al día se les daña la comida, pero a esto se suma que no tienen gas y, lo más angustiante, no se atreven a dejar sus casas, porque son tales los niveles de inseguridad, que temen que les roben sus pocas pertenencias o se las invadan. Por lo tanto sugerimos a Carmelina que incluya en su agenda la revisión de estos casos, porque se trata de adultos mayores que hicieron aportes significativos al país durante su período de vida útil y que no se merecen ser, por estar incapacitados para trabajar, ser tratados como trastes que ya no sirven, ya que no puede olvidar que hay dos cosas que son inevitables: llegar a viejos y la muerte.

La escasez de combustible sigue siendo uno de los principales problemas a resolver por el régimen, ya no solo en las grandes ciudades, sino principalmente en los municipios del interior del país, donde las autoridades encargadas de poner orden en la distribución y comercialización de la poca gasolina que existe, la han convertido en un lucrativo negocio, dándose ejemplos en algunos municipios de Lara, como caso de Urdaneta, donde la falta de gasolina no solamente impide el traslado de los enfermos a los centros de salud, sino que la semana pasada se dio el lamentable caso de una señora que falleció en la zona de Agua Viva y sus familiares se vieron en la necesidad de improvisar una “parihuela” para trasladar el cadáver hasta el cementerio del pueblo. Pero lo grave de esta situación, es que al parecer sí hay gasolina en Siquisique, pero de acuerdo con las denuncias de los propios pobladores, la bomba de gasolina, presuntamente fue trasladada hasta el comando castrense donde el dólar es su divisa, allí sí hay gasolina para el burgomaestre y para los carros de los enchufados que siguen paseando por las calles del pueblo, mientras el soberano no encuentra el combustible, a menos que esté dispuesto a pagarlo en billetes verdes, lo que ocurre a la vista de todo el mundo.

A propósito, sería interesante averiguar si es cierto que al parecer, al lado del estadio de fútbol en Siquisique,hay un depósito de alimentos, y de acuerdo con la información que se conoce, la gobernación de Lara envió proteínas para los pobladores de la zona, entre otras cosas, varias toneladas entre mortadela, carne de pollo y huevos, con las instrucciones precisas de que la Alcaldía tenía que realizar los operativos para llevar estos alimentos a los habitantes del municipio. Lamentablemente, le informamos a Carmelina que las instrucciones no se han cumplido y el burgomaestre mantiene esta comida en “resguardo” mientras la gente se está muriendo de hambre, ya que que los vecinos saben por experiencias pasadas, que el burgomaestre, quien se ha caracterizado, durante toda su gestión por su comportamiento ladino, supuestamente siempre utiliza este tipo de recursos para su beneficio personal, incluso algunos vecinos recuerdan que en pasadas oportunidades los productos enviados desde Barquisimeto para los habitantes del municipio, de repente y tal iban a parar a Churuguara, estado Falcón donde el personaje le dicen Robin Hood. Los vecinos le recomiendan a la mandataria regional, que envíe a algún personal de su confianza a verificar la denuncia y ordene su entrega, bajo su inspección, a la vez que le sugieren que “que no pierda de vista” a todo lo que envía para Urdaneta, evitando de esta manera que termine beneficiando a los habitantes de Churuguara.

El régimen anunció con bombos y platillos que el pasado lunes había instalado mesas de trabajo con los representantes de los distintos medios productivos del país, con la finalidad de establecer los lineamientos y estrategias para impulsar la producción, anunciando que estas reuniones las estuvieron presidiendo la ministra de Comercio y el ministro de Agricultura y Tierras, a quien le va a crecer la nariz como a Pinocho por estar diciendo mentiras. En efecto, cuando llamamos a Fedeagro, que representa el 80% de los verdaderos agricultores del país, que operan en los 17 estados cuya economía depende de la actividad primaria, nos dijeron que “a nosotros no nos invitaron a esa reunión”. Pregunta inocente: ¿Si no estaba en la reunión ninguna representación de Fedeagro, cómo es que aseguran que se reunieron con los productores?. Por cierto, las cifras que circulan sobre la producción agrícola al cierre del 2019, son terroríficas: en maíz blanco el consumo es de 1 millón 600 mil toneladas métricas, aproximadamente y la producción fue de 105.000 tm; la caña de azúcar, el consumo es de 15 millones de toneladas métricas, y la producción fue de 2,7 millones de tm; la cebolla, el consumo es de 350.000 tm., y la producción, 35.000 tm; tomate, consumo 380.000 tm., y la producción 45.000 tm., carne de bovino, el consumo es de 576.000 tm y la producción fue de 225.000 tm; carne de pollo, consumo 1.200.000 tm y la producción alcanzó a 360.000 tm; la carne de cerdo, consumo fue de 210.000 tm y la producción 40.000 tm; leche en polvo, consumo 270.000 tm y la producción 18.900 tm y los huevos, consumo 256.000 tm y la producción fue de 108.000 tm. Se imaginan como estará la situación de los alimentos para finales de este año y comienzos del 2021.

Un amigo que viajó recientemente a la Isla de Margarita, asegura que allí ya lo único que queda para visitar son sus hermosas playas, los comercios están por el piso, aquellos gigantescos bodegones brillan por su ausencia, las avenidas 4 de Mayo y los negocios de los bulevares del centro de la ciudad están cerrados en más del 70%, critica situación que ahora se ha agudizado por la presencia del COVID-19 que amenaza con inundar la isla, al parecer por los abusos y excentricidades cometidas por el “protector” designado por el régimen, pero que ahora ya todos lo están calificando como el “destructor de la Isla”. Mi amigo me comenta que la isla esta “apretada”, no hay agua, tampoco electricidad fluida, no hay comida en abundancia como en épocas pasadas, todo está muy costoso y lo poco que se consigue, se cotiza en dólares, los pescadores no tienen gasolina para los motores de sus lanchas, no hay efectivo, tampoco transporte. Sin embargo, asegura que la gente de a pie asegura que hay mucho enchufado, lavado de divisas en bruto, pero el hambre y la pobreza se observan por todos lados, mientras los políticos andan cayéndose a cuchillo limpio, sin importarles los padecimientos del soberano.

Al parecer la jefecita del CMI no quiere saber nada con el departamento de prensa, ahora dizque contrató a otra ex de un canal de Tv regional, mientras que el figurín que ejerce, tras bambalinas, como jefe de prensa sin ser periodista, supuestamente lo único que hace es amenazar al personal, lo cual realiza sin ninguna autoridad moral o de formación profesional, porque nunca ha estudiado esta carrera. Como toda revolucionaria es ególatra, cree que tiene la verdad absoluta y los equivocados y los malos son los demás, aseguran que siempre tiene oídos para los chismes y las chismosas, quienes le inventan todo tipo de fantasías, pero en lugar de investigar los cree y actúa en consecuencia; un ejemplo evidente fue el caso de los radios portátiles “extraviados”, compró el chisme y dizque recompensó a la chismosa, principal responsable del extravío. Allí cada quien hace lo que le parece, dicen que Martiña se negó a entregar la oficina, luego que fue removida de la Comisión de Patrimonio, mejor conocida, según dicen los trabajadores, como la comisión de los guisos y a partir de allí, otros ediles se atornillaron en las oficinas de sus respectivas comisiones, aun sin corresponderles y de paso se quedaron con los muebles y equipos. La contraloría municipal deberá investigar a fondo, lo que muchos ediles estiman que pudiera ser, por el ritmo de desaciertos que lleva, la peor y más gris gestión de lo que otrora fuera el honroso CMI.

A propósito la cuarentena aunado al toque de queda y al hambre, está haciendo estragos en varios sectores del estado Lara. La crisis y falta de vigilancia policial han desatado una ladronera en Barquisimeto, Carora y Tocuyo y en otras poblaciones de la región. Los amigos de lo ajeno andan con el moño suelto robando gasolina a los carros estacionados en la vía pública, bolsas de comida a desprevenidas amas de casa, bombillos y reflectores y hasta toldos que consiguen mal parados, lo cual está ocurriendo a la vista de todo el mundo. Por lo tanto hay que andar mosca, porque la delincuencia no respeta ni a las abuelas de 80 años. El más reciente ejemplo ocurrió en la Av. Libertador con la Concordia y también en Bararida donde bandas de motorizados se han dedicado a robar a cuantas señora sale con sus bolsas de comprar sus mercaditos para llevarlos a casa y son interceptadas a punta de pistola y les quitan, sin ningún tipo de rubor, a lo mejor el alimento de la semana, comprado con la pensión, lo cual está generando una situación de malestar que puede conducir a que la gente se organice para defenderse, en vista de que los cuerpos de seguridad en la región, solamente se les ve la cara cuando salen a reprimir a la gente que protesta por las fallas en los servicios de agua, luz, electricidad, gasolina, gas y pare usted de contar.

Hasta estos momentos, no ha existido una semana en los últimos 13 meses, en que no hayan llegado hasta nuestra mesa de redacción, al menos diez casos de personas denunciando el problema del “racionamiento” de luz ya no solo en Barquisimeto y el resto de los municipios del estado Lara, sino en todo el territorio nacional, donde los cortes han pasado de 2 y 4 horas, a 6, 8 y hasta 12 horas, no hay respecto ni consideración para nadie, se repite como un ritornelo que el único lugar donde nunca se va la luz, al parecer, es en la zona del manzano donde dizque Carmelina tiene su casa, lo que por supuesto beneficia a todos los vecinos que están a su alrededor; suponemos que allí tampoco falta el agua y la distribución del gas se debe hacer de manera regular. Los vecinos recuerdan que ya se cumplen más de 13 meses de este martirio ya que es un suplicio que nadie, aunque tenga más paciencia que Job, estaría dispuesto a soportar sin que en algún momento le dé un “soponcio” y se quede tullido en una silla de ruedas por la indolencia y el poco respeto que el régimen tiene por los derechos humanos del pueblo.

No mejora nada el enfermo en el mercado mayorista en el oeste de Barquisimeto, donde al parecer el nuevo jefecito puesto allí por el burgomaestre achocolatado, solo tiene como único objetivo acabar con ese centro de distribución de alimentos, que otrora fue modelo imitado en otros estados del país e incluso en algunos países de la región. Se comenta que en el mercado se vienen produciendo una serie de desalojos arbitrarios e ilegales, no amparándose en la normativa legal vigente, sino en las instrucciones de su jefe mayor, quien supuestamente ya tiene algunos personajes de su entorno para entregarles los locales que están siendo desalojados, dizque con el apoyo de cuerpos de seguridad de la entidad, no han presentado orden judicial ya que los tribunales están cerrados, por lo tanto las acciones son irritas y abusivas. La situación es tan crítica, que al parecer se teme por la integridad de algunos comerciantes, quienes con mucho esfuerzo y a pesar de la escasez de combustible, llegan hasta las playas del mercado y entonces venga este fulano, dizque apoyado por la el alcalde a arrebatarles los galpones y a quedarse con la mercancía. La verdad que no hay derecho.

Juan Bautista Salas