VIDEO Andres Velásquez: No hay nada que celebrar. Suficientes razones para protestar #1May

Este viernes 1 de mayo el dirigente político y ex sindicalista Andrés Velásquez aseguró que este Día del Trabajador, por lo menos para los venezolanos, no hay “nada que celebrar”, pero si tiene “suficientes razones para protestar”, a propósito de la crisis económica y social que mantiene a la fuerza trabajadora del país en condiciones precarias.

“En Venezuela volvimos a la esclavitud donde un régimen opresor le paga un sueldo de $2 a los trabajadores y eso no es un salario, eso lo que demuestra es el desprecio de este régimen por el valor del trabajo y por los trabajadores. Fuera la dictadura”, dijo el dirigente en un video publicado en sus redes sociales.

Velásquez dijo que en el país no hay empleos dignos, ni seguridad social, ni tampoco hay derechos contractuales. El ex sindicalista de Sidor aseguró que Venezuela lo que hay es “sueldos de hambre y miseria que no nos permiten siquiera alimentar a nuestras familias”.

En otrora los venezolanos esperaban la llegada del 1° de mayo para celebrar y dignificarse como trabajador y como ser humano, además de disfrutar un aumento que en la época podía significar mejoras en su calidad de vida. Este viernes entra en vigencia un aumento salarial impuesto por el régimen de Nicolás Maduro por Bs. 800 mil que equivale a menos de 5$ de acuerdo a la tasa del Banco Central de Venezuela.