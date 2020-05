Habitantes de las Acacias en Cabudare tienen 834 días sin agua #2May

Desde el 19 de febrero de 2018, los habitantes del sector Las Acacias, en Cabudare municipio Palavecino, no les llega el agua al grifo de sus viviendas. Aseguran que deben violentar la cuarentena y caminar dos cuadras con tobos para poder cumplir con sus necesidades básicas.

En un contacto telefónico para Elimpulso.com, Ydhelgard Arangú, habitante del sector, denunció que las autoridades municipales y regionales hacen caso omiso a esta situación.

“Ya son dos años con este problema. Van 834 días sin ver agua en las tuberías. Las personas que vivimos aquí debemos caminar por lo menos 2 cuadra, cada ocho días, para buscar agua en tobo en una comunidad que está cerca llamada Hipodrómo. Violentando el decreto de la cuarentena, pero es la única manera de poder cubrir nuestras necesidades. Hemos hecho cantidades de denuncias ante los entes municipales y regionales, pero hacen caso omiso a esta situación”, manifestó Arangú.

El denunciante también señaló que en su sector se incrementaron los cortes eléctricos durante la cuarentena pasando de 4 a 8 horas diarias.

“Esto es una verdadera tragedia. No tenemos agua, el internet no sirve y la luz la quitan todos los días 8 horas. No sabemos qué hacer ni mucho menos a quien dirigirnos. Esto es una desidia. En este municipio no hay autoridad que resuelva los problemas de sus habitantes”, señaló.