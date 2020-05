Javier Cabrera: Paciente número 5 en Lara está libre de coronavirus #2May

El director Regional de Salud en el estado Lara, Javier Cabrera, anunció este sábado que la paciente número cinco infectada por el virus en el municipio Morán se encuentra libre del coronavirus y en las próximas horas será dada de alta.

Cabrera pidió a los larenses seguir manteniendo las medidas preventivas para combatir la COVID-19 y así evitar un brote local del virus.

“Lara es una encrucijada, un sitio de paso, personas de otros estados pueden venir e infectar a nuestros ciudadanos. Debemos cumplir con las medidas porque sino estamos expuestos a un brote local”, indicó.

Reveló que en el centro de Barquisimeto existen aglomeraciones de personas que no utilizan el tapabocas y no respetan el distanciamiento social.

“Las personas tienen que usar tapabocas. He visto que no estan cumpliendo el distanciamiento social. Sobre todo en el centro de la ciudad. Insisto, hay que cumplir las medidas para que no se propague este virus en nuestro estado”, indicó.

En la misma alocución, el general Moreno Martínez, comandante de la Zodi Lara, pidió paciencia a los ciudadanos por el tema de la gasolina y puntualizó que sólo estarán en las estaciones de servicios los sectores prioritarios.

Moreno también puntualizó que aquellas personas que intenten generar violencia en la entidad le caerá el peso de la ley.

“Aquellos que generen violencia, vamos a ir con el peso de ley. Eviten generar incertidumbre porque les puede caer el tun tun. Mucho cuidado con las cadenas por las redes sociales para generar zozobra en nuestra población”, manifestó.