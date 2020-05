PulsoEmpresarial Fundación Frigilux apoya al niño valenciano víctima de maltrato infantil

La Fundación Frigilux no ha cesado en ofrecer ayuda a los niños que más lo necesitan, y en medio del confinamiento por el COVID-19, no dudó en atender la llamada que solicitaba ayuda para el niño valenciano de 4 años, conocido como Diego, quien habría sido víctima de maltrato infantil la semana pasada.

“Cuando revisamos la radiología nos dimos cuenta que tenía una fractura de tercio distal de radio derecho desplazada y una fractura de tercio de radio distal izquierdo en tallo verde que no estaba desplazada. Lo otro era el traumatismo de la cadera izquierda que no tenía fractura, solamente un hematoma en esa parte”, explicó el médico tratante, el doctor Fernando Guarda, quien lleva el historial, en conjunto con la Fundación Frigilux, que ha asumido todo el compromiso de la recuperación física y moral del infante.

El especialista acotó que antes de proceder a la cirugía, como lo hicieron con el pequeño, se optó primero por realizar maniobras de reducción utilizando anestesia. Sin embargo, no se logró porque iba a maltratar aún más al niño.

“En vista de eso fue que se planteó hacer la cirugía, subirlo y sedarlo ya que no siente ni se acuerda qué es lo que uno hace. Se estabiliza y se pasan los alambres de Kirschner”, especificó.

Dijo el doctor que estos alambres los retirará al mes, tiempo que estipula para que el niño vuelva a rehacer sus actividades cotidianas de forma regular.

No obstante, una semana después de la cirugía, el niño está evolucionando de manera satisfactoria. “Se le hizo el control pertinente, se encuentra estable y anímicamente está muy bien tanto así que le quitamos la férula del lado izquierdo; lo dejamos libre porque no tiene ningún tipo de dolor. Esta acción, sin duda alguna, no habría sido posible sin el apoyo de la Fundación Frigilux”, apuntó.

Ya fue dado de alta

Diego también fue evaluado por la pediatra, María Isabel de Gull, quien ha trabajado estrechamente con la fundación desde sus inicios.

“La Fundación Frigilux se hizo cargo de todo lo que el niño ha requerido para que saliera desde el punto de vista médico. El niño ya fue dado de alta en excelentes condiciones. Ahora solo quedan las consultas pediátricas de control, todo lo que él necesita, nutrición, puericultura que incluye peso, talla, vacuna y posteriormente hacerle el asesoramiento familiar y seguir el caso”, concluyó la especialista en pediatría y en orientación familiar.

Los esfuerzos no han cesado

Por su parte, la doctora Adriana Pastrán, directora de la Fundación Frigilux expresó que a pesar de las condiciones tan complicadas que se vive por motivo de la pandemia, el esfuerzo de la fundación no ha cesado.

“Tenemos también el caso de la niña Ainoha, quien hace pocos días recibió un trasplante de hígado en España, con un control muy estricto pese a las circunstancias. Somos una fundación que buscará siempre los mecanismos para brindarle apoyo a los niños que lo necesiten”, mencionó Pastrán.

El lema de la Fundación Frigilux es “Somos parte de la solución”, y está conformada por un grupo multidisciplinario y de profesionales dedicados a atender a niños con un alto riesgo biológico y diversidad funcional. No solo acompaña a los niños durante el proceso clínico, sino que extiende su apoyo en lo social, así como la asistencia psicológica que se pueda requerir.