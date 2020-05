En la UNEXPO se culminó el semestre vía online gracias al esfuerzo de estudiantes y docentes #3May

Tanto los estudiantes como los profesores universitarios han hecho sus mayores esfuerzos para hacer que los lapsos académicos puedan completarse vía online, durante este proceso de cuarentena social debido a la pandemia de la COVID-19.

Así sucedió en la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, donde se pudo culminar el lapso estudiantil, ya que al anunciarse que se continuaría con el proceso académico a través de Internet, tan solo faltaba una semana para culminar el semestre, lo que hizo bastante viable este proceso.

Héctor Bogado, representante del Centro de Estudiante de la UNEXPO, contó a Elimpulso.com que los estudiantes y los profesores estuvieron en contacto para establecer las formas apropiadas para ambas partes al momento de realizar las evaluaciones.

Indicó que se utilizaron las diferentes plataformas que funcionan actualmente en Internet, como el correo electrónico, Whatsapp, formularios de Google, Dropbox y otras vías de contacto.

“Se abrieron retiros especiales de todas las materias para todos los estudiantes que no pudieron presentar, bien sea porque no tenían un buen Internet o no contaban con el mismo, y así no se vieran perjudicados en su índice académico y pudiera retirar la materia“, expresó.

También mencionó que las materias que no se pudiese llegar a un 75% de evaluaciones eran retiradas inmediatamente ya que no se garantizaba el proceso de aprendizaje.

Por otra parte, contó que de tener que llevarse a cabo un semestre completo vía online, no considera que pueda culminarse de forma óptima, ya que los talleres y laboratorios necesitan de la presencia del estudiante.

“Los estudiantes tienen que usar los equipos, las herramientas; cosas que no van a tener en sus casas“, explicó.