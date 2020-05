RETACITOS #3May

El régimen no le han importado 156 meses de fracasos, es decir 13 años registrando resultados negativos con la aplicación de sus erradas políticas de controles de precios, de movilización de las mercancías, materias primas e insumos, de persecuciones y cercos contra la empresa privada, pero lamentablemente no han adquirido ningún aprendizaje. Tampoco han tomado en cuenta que la flexibilización en estas políticas en los últimos dos años, ha permitido la dolarización de la economía, que los productos hayan retornado a los anaqueles y que los especialistas ya no volvieran a tocar el tema de escasez. Sin embargo, no podía ser verdad y durar tanta belleza, ya que sin ninguna explicación, sin advertencias, los funcionarios de la Sundde y de Sunagro anunciaron la ocupación temporal de la planta de aceites de Coposa en Portuguesa; anunciar unas ventas supervisadas en la planta de Alimentos Polar en Turmero; también le cayeron encima a Plumrose y a un matadero industrial, poniéndose nuevamente en evidencia que en este país no existe seguridad jurídica y, en momentos en los cuales el régimen debería estar creando todas las condiciones para atraer inversiones, dar los estímulos necesarios para impulsar la producción nacional, como alternativas para salir de la crisis, está haciendo todo lo contrario, al extremo que el propio Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (Conapri), señaló que este tipo de medidas alejan a los inversionistas. Jorge Botti dijo que asfixiar la economía era la peor medida que se le pudo ocurrir al régimen.

*****

Las reacciones de protesta, de rechazo a estas medidas, contrarias a los principios de la libre empresa, no se hicieron esperar, Fedecamaras, Conindustria, Consecomercio, Cámara de Caracas, la Asociación de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim), La Industria del Plástico, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), la Industria del Calzado y hasta la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria (VenAmCham) fijaron posición y emitieron sus opiniones y pronunciamientos, exigiendo la revocatoria de tales sanciones, ya que las mismas impiden que se puedan encontrar formulas de entendimiento, quedando nuevamente al descubierto el “doble discurso” del régimen que por televisión les asegura a los empresarios, que “les daré todo lo que necesitan para producir”, pero cuando dan la espalda les caen nuevamente a “palo limpio”, dando la impresión que siempre están en la mejor disposición de poner la otra mejilla. Como observadores externos, cuando vemos los resultados de las encuestas que dicen que nadie va a invertir, que las pocas empresas que aún operan, lo harán si no cambian las condiciones, por un año, y entonces llegamos a la conclusión que el régimen habrá logrado su objetivo: acabar con la empresa privada en Venezuela.

*****

El ajuste del salario mínimo en 60%, al pasar de Bs. 250.000 a Bs. 400.000, al igual que el bono de alimentación, constituye una nueva burla para los trabajadores y trabajadoras venezolanos, ya que con el tipo de cambio actual equivale a 4,65 dólares al mes y decimos que es una burla, porque el economista Óscar Meza acaba de anunciar que para el mes de abril que acaba de concluir, el costo de la canasta alimentaria podría estar entre 60 y 68 millones de bolívares, debido a la aceleración que ha experimentado el tipo de cambio en las últimas semanas y que lo ha ubicado en cerca de los 200 mil bolívares, es decir que solo los alimentos estarían costando entre 300 y 340 dólares. Lo mismo ocurre con el bono alimentario, en estos momentos en cualquier “taguara” de Caracas donde vendan comida, un almuerzo no baja de los 450 mil bolívares, pero el gobierno aprueba para los trabajadores 400 mil bolívares para que coman durante todo el mes, por eso decimos que se trata de una burla. La tesis del presidente del Cendas-FVM de plantear como alternativa un salario mínimo 100 dólares, aun cuando no permite acceder a los alimentos, pudiera ser un primer paso en la dirección correcta, ojalá lo escuchen. En todo caso, en este 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajador, el sector laboral venezolano no tiene nada que celebrar y así lo hicieron saber las centrales obreras en el “demoledor” documento que publicaron.

*****

No tiene desperdicio audio que anda circulando por todo el municipio Urdaneta del estado Lara, donde cuentan con pelos y señales todo el historial del burgomaestre, sus orígenes, su crianza, su derrota electoral con William Ereu y como llegó al cargo donde se ha eternizado, cometiendo errores y metiendo el pie como es el caso de renegar en un programa de radio que dirige nuestro buen amigo Arbeniz Santeliz, de quien fue un ilustre personaje como fue Ignacio Epimenides Lameda Acosta, cuyo nombre lleva el Liceo de Baragua, personaje insigne al que este ladino personaje le queda muy grande mencionar, porque además que no tiene la estatura, las credenciales y la trayectoria del personaje al que hizo referencia del fundador de la primera escuela del pueblo y del periódico. Pensar las preguntas que le hacen en el audio lo batuquean contra el suelo, le recuerdan “desde el 2004 hasta nuestros días hemos, 16 años para ser exactos, hemos tenido que lidiar con la mala administración de los recursos de la nación que están destinados a nuestro municipio por parte de usted, señor L, y no solo eso, sino también con su negligencia e ineptitud”, ¡Toma tu tomate! , pero además le recuerdan que las vías de penetración del municipio, las calles de cada pueblo, están deterioradas, además de las plazas, los hospitales, los ambulatorios, las ambulancias. Verdaderamente toda una muy merecida descarga. El amigo Arbeniz debería buscarse ese audio que es la voz del pueblo y radiarlo varias veces, muchos se lo agradecerán.

*****

A propósito, denuncian que hace un par de semanas se mandó un lote de pollos por parte de la Reserva Activa, que es la responsable de los productos refrigerados en la entidad, el producto se envío para los trabajadores de Gas Lara a solicitud de la directiva de la empresa, con lo cual se trataba de ayudarlos en estos momentos de crisis que se están viviendo, hasta allí todo estaba funcionando como debe ser. Sin embargo, al parecer del lote enviado, después de ser repartido equitativamente entre los trabajadores, habrían sobrado 70 pollos que fueron dejados en las cavas, nadie se ocupó de ellos y el producto se pudrió y se dieron cuenta fue cuando el mal olor atrajo la atención de la gente. La pregunta que se hacen los vecinos, ¿Cómo es posible que este tipo de cosas pasen, acaso fue descuido, indiferencia? ¿Cuántas personas se podrían haber beneficiado con cerca de 200 kilos de pollo o más? ¿Acaso no hay alguna persona responsable de dirigir estos operativos? Se estima que en torno a este caso se debe abrir una investigación, porque se trata de comida, alimentos, proteína que se ha tenido que botar por negligencia de alguien, lo que además significa la erogación de un dinero sin ninguna utilidad, creemos que la situación en estos momentos no está como para seguir permitiendo que se cometan estos errores que afectan a tanta gente.

*****

El malestar entre los habitantes de la región larense sigue creciendo aceleradamente, aumentan las protestas, la gente ya no tiene miedo y esto se ha venido poniendo en evidencia en las últimas semanas con los recurrentes y cada vez más sonoros “Cacerolazos” que se han estado registrando en las últimas semanas, ya que son múltiples las razones para manifestar el enorme descontento que existe por la falta de combustible, de agua, de gasolina, de gas, por el encarecimiento de los precios de los alimentos, por la inseguridad, por las deficiencias del transporte público. Lo más inquietante es que la situación, en la medida que avanza el tiempo, se pone peor y las autoridades regionales y municipales continúan sin encontrar las soluciones que el pueblo está reclamando. No están haciendo absolutamente nada con anuncios rimbombantes, en torno a las acciones que van a acometer porque ha sido tanto el tiempo que le han estado mintiendo al país, que ya nadie les cree. Ya quisiera ver a Carmelina, una vez que pongan en el aire a la nueva televisora del estado, promocionando su #Gestionperfecta.

*****

A propósito hay que meterle una lupa al uso de la gasolina en Urdaneta, ya que al parecer no se esta haciendo una distribución justa y equitativa del poco combustible que llega a la región, debido a que supuestamente el burgomaestre, dizque ha girado instrucciones precisas al perfecto, para que la gasolina que llega para todo el municipio la depositen en “El Porvenir”, a la entrada de Siquisique, de tal manera que los habitantes de Aguada Grande, San Miguel y Baragua no tienen como echarle gasolina a sus vehículos y para movilizarse han tenido que recurrir de nuevo a los animales, caballos, burros y mulas y otros con más surte apelan a las bicicletas para llegarse a los pueblos en busca de la comida o medicamentos. Hablaron de levantar un censo para la distribución del combustible, pero el burgomestre al parecer se habría negado a vender la gasolina, ya que estaba destinada a los “vehículos oficiales”, pero se da el caso que estas unidades no cumplen ninguna función, sino que son utilizadas para pasear por el pueblo, es decir que allí la anarquía es total y la imagen del gobierno regional cada vez más deteriorada por la actitud prepotente y ególatra de las autoridades municipales. La verdad que no hay derecho.

*****

Una sugerencia para Carmelina, en función de las decenas de quejas que llegan a nuestra mesa de redacción, denunciando toda la problemática que están viviendo muchas personas con el horario de toque de queda establecido para la ciudad capital, ya que es necesario tomar en consideración que el transporte está disminuido, incluso se indica que están trabajando muy pocas unidades de Transguiso y ello complica mucho gente que tiene que salir para sus lugares de trabajo, por lo que señalan que “Es urgente que extiendan la hora de “libre circulación” desde las 2:00 pm hasta las 4:00 pm, como se viene aplicando en casi todas las entidades donde se ha tomado esta determinación, los trabajadores tienen que salir a las 12:00 m a hacer las colas para tomar el transporte y a veces se tardan dos y tres horas por el volumen de personas”, ya que no es culpa de ellos que haya menos unidades, exponiéndose luego, ante el abuso y los excesos de algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad, a que se los lleven detenidos por incumplir con la medida. Gobernadora, evalúe esta sugerencia y tome las decisiones necesarias para favorecer a la gente de a pie.

*****

Insólito, de acuerdo con la versión dada a conocer por el portal “el informante” de Carora, los malandros se han soltado el moño en la ciudad del Morere y señala el medio que “como en los viejos tiempos vuelven los asaltos de solares en Carora”, agregando el medio que en los últimos días en varios sectores de la ciudad se han reportado hurtos en viviendas y solares en su mayoría perpetrados durante la madrigada o en medio de los cortes de electricidad, al parecer los chicos malos saltan las paredes y cargan con todo lo que consiguen en jardínes, estacionamientos y en los solares, llevándose productos como bombas, bombonas, baterías, mangueras, rejas, cauchos y cualquier cosa que pueda tener algún valor. “Ante esta situación, las comunidades caroreñas hacen un llamado a las autoridades para que aumenten el patrullaje y el resguardo en los sectores”, dice la nota suscrita por Yanitza Martínez. Claro habría que investigar si la policía y los cuerpos de seguridad cuentan con vehículos en condiciones operativas, si tienen cauchos, baterías y lubricantes, y lo más importante, si disponen de gasolina; recientemente hemos visto casos de incendios en edificios o en viviendas, donde se ha puesto en evidencia que los bomberos no llegan a tiempo porque no tienen agua o las unidades están inservibles, así que adelantar estas averiguaciones primero. A propósito, en reciente gira de Carmelina por Carora dizque cargaba una caravana de carros nuevos y más de 12 motos de escolta, mientras no hay gasolina en la ciudad.

*****

Tenemos que insistir en la total anarquía que existe en el interior del país, alrededor de la distribución de la poca gasolina que se consigue, y Lara y sus municipios no es un excepción, por lo que las comunidades de la región están emplazando al general Catire, para que ponga orden en la casa, ya que al parecer las “advertencias” hechas a sus subalternos hace unas dos semanas atrás, al parecer cayeron en saco roto, porque los uniformados sigue haciendo lo que les da la gana, vendiendo la gasolina al precio que quieren en dólares, indicando que debe responder por las irregularidades en el proceso de comercialización de combustibles. Incluso han llegado denuncias con ejemplos, que ponen en evidencia que los señalamientos no son descabellados, señalándose el caso de un municipio larense, donde la población cansada de hacer colas y no tener respuestas en torno a las posibles soluciones y los tiempos en que se podrían dar, hicieron barricadas en las vías y detuvieron el vehículo de un oficial de menor rango, es decir un teniente y remiten una foto y resulta que este personaje se mueve en una camioneta 4 Runner, utilitaria 4×4 cuyo valor no está al alcance de un funcionario de su rango, por lo que el jefe mayor debía preguntarle a este subalterno, como ha hecho para adquirirla, hay que recordar que ya no existe el kino y que los terminales no producen tanto dinero, siendo esta la inquietud de los pobladores que lo emplazaron a darles una respuesta.

*****

Lo hemos estado alertando desde hace más de tres meses, en estos momentos en el país la producción agrícola es prácticamente nula, todos los gremios han alertado que el ciclo de siembra de invierno se ha perdido por la falta de insumos como semillas, fertilizantes, agroquímicos y pare usted de contar, de manera que la seguridad agroalimentaria de este país va a estar comprometida seriamente para el tercer y cuarto trimestre de este año y ni siquiera hay que pensar en lo que puede ocurrir para comienzos del próximo. El comentario viene al caso, porque el pasado jueves una gigantesca ola de personas se trasladaron a las instalaciones del mercado mayorista de Coche, en Caracas e hicieron como las langostas, “arrasaron con todo” ante las expectativas de lo que se avizora para el futuro, siendo tal la carraplana en la que dejaron a los negocios y comercios, que muchas de las personas que tienen pequeños abastos y supermercados, el día viernes se tuvieron que regresar con las manos vacías, en vista de que había muy poco que comprar. La conclusión a la que llegamos es, si en estos momentos, cuando aún a pesar de la crisis de la gasolina, están llegando algunos productos a los mercados, que es lo que va a ocurrir cuando se dejen de arrimar los productos agrícolas a los centros de consumo, ya que los agricultores no tuvieron ninguna clase de respaldo para realizar sus labores. El gobierno anunció que sembrarían 900 mil toneladas de alimentos, y es bueno recordar que en el país ninguno de los ministros de agricultura ha podido alcanzar la meta de 1 millón 200 mil toneladas que siempre se establecieron como objetivo, a pesar de que era otra Venezuela.

*****

De acuerdo con el criterio de los entendidos y los que más conocen la industria petrolera por dentro y por fuera, la crisis progresiva de la industria no es nueva, prácticamente comenzó a mediados de la gestión del comandante galáctico, después del Paro Petrolero, cuando echo a la calle a la gran mayoría del personal calificado que había en la estatal petrolera y que la mantenían entre las tres más importantes a nivel mundial, pero es una crisis que no es coyuntural, es estructural y no se resuelve cambiando personas y esto ha quedado demostrado históricamente en los últimos años con las tantas juntas directivas y presidentes designados, con excepción de Rafael Ramírez quien fue el que duró más tiempo. José Toro Hardy ha dicho públicamente que el nuevo ministro de Petróleo no tiene experiencia en la materia, y esto pareciera ser cierto; mientras que el presidente de Pdvsa si ha tenido varios años en la empresa en el pasado, pero repetimos el problema no es de personas. Recuperar la industria y elevar la producción requiere de recursos frescos, en grandes cantidades que el régimen no tiene, tampoco los puede obtener en los mercados financieros internacionales, por maula y por las sanciones. Recordamos que cuando designaron a la comisión interventora de la industria petrolera, al ver los nombres, muchos dijeron que algunos nunca habían visto una gota de petróleo y otros lo único que sabían de petróleo, es que es negro.

*****

Ayudemos a Rinolfo. El colega periodista y mejor amigo Rinolfo Quintero ha venido padeciendo de problemas de salud desde hace algún tiempo, los cuales se han ido agudizando y en estos momentos requiere del apoyo y de la ayuda de sus amigos, especialmente aquellos que puso a vibrar con sus crónicas deportivas cuando fue nuestro compañero de trabajo en EL IMPULSO. En estos momentos apelamos a la buena voluntad de los larenses, quienes siempre se han caracterizado por tender la mano a todo aquél que lo necesite, sin esperar nada a cambio. A continuación las cuentas donde pueden hacer sus aportes para ayudarlos con sus gastos, no importa el monto, todo bolívar cuenta, les estaremos siempre agradecidos:

Banco de Venezuela

Francisco Javier Sánchez

V-6094031

0102 0435 6900 0007 5200

Pago Móvil: 0426-5188366 / V-6094031

————-

Banesco

Carmen Virguez

V-7421876

0134 0416 0141 6502 0311

Pago Móvil: 0424-5677227 / V-7421876

Juan Bautista Salas