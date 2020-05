VIDEO Algunos barquisimetanos solo comen una o dos veces#4May

La cuarentena social ante la pandemia de la COVID-19 ha originado que la crisis económica se agudice en el país. El sector más desfavorecido sufre las consecuencias de esta situación inesperada que está atravesando la humanidad, pero que son más graves en Venezuela.



En el centro de las calles de Barquisimeto se observan día tras día a personas que salen a buscar la forma de conseguir el ingreso económico que les permita poder alimentarse.

.

Tras una consulta de Elimpulso.com, se conversó con alguno de estos barquisimetanos, quienes aseguraron que ante la crisis económica que se evidencia en el país, tienen grandes dificultades para alimentarse regularmente todos los días.

.

Este es el caso de José Chirinos, quien es comerciante ambulante en el centro de Barquisimeto, y vendiendo ajos, busca todos los días conseguir dinero para poder comer. Sin embargo, contó que últimamente se la hecho difícil por la situación del país, por lo que solo puede comer una o dos veces al día.

.

Ahora no se puede comprar un artículo y no tengo nada en la casa, confesó Chirinos. Quien explicó que desde diciembre no ha podido comer carne, ya que su menú se basa en pasta y arroz, sin ningún tipo de proteína.

.

Por otra parte, Hugo Espinoza, explicó que ante el ingreso tan bajo con el que cuentan la mayoría de los barquisimetanos, les resulta imposible alimentarse bien.

.

Espinoza dijo a Elimpulso.com que come arepa solo cuando puede conseguir el dinero necesario para comprar la harina, pero acotó que el alimento que mas consume es la pasta, el arroz y la arvejas. También mencionó que no cuenta con la posibilidad de acompañarla con ningún tipo de proteína pues sus recursos son limitados.