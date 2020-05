Especial Migrantes en cuarentena: Venezolano en Colombia, capítulo II

Más de 4 millones de venezolanos han migrado del país en busca de mejores condiciones de vida, y es esta misma cantidad de personas las que actualmente se enfrentan a la pandemia de la COVID-19 en otras fronteras, buscando las formas de salir hacia adelante a pesar de cualquier limitación existente. Estas son algunas historias de los migrantes en cuarentena.

“He aprendido a valorar el tiempo que tenía con mi familia” contó Anger Porteles, un barquisimetano que vive su segunda etapa en Colombia, Bogotá, desde días antes que se oficializara la cuarentena social por la COVID-19 y relató su experiencia de este lapso a Elimpulso.com.

Colombia fue uno de los países que recibió mayor cantidad de migrantes venezolanos, quienes buscaron allí una mejor calidad de vida. Actualmente, este país, cuenta con más de 8.600 casos de personas contagiadas por la COVID-19, lo que representa un peligro para los venezolanos que allí viven.

Porteles contó que había tenido una primera experiencia en Colombia, Bogotá, hace más de un año, cuando decidió buscar su mejor futuro en estas tierras. Luego, retornó a Venezuela para hacer unas diligencias, y cuando regresó al país vecino, tuvo que comenzar a enfrentarse con la situación de la COVID-19 y lo que esto generó.

“Fue difícil ver como de un día a otro teníamos que estar en la casa, pero después entendíamos que era necesario, porque es un bien para todos“, expresó Porteles.

¿Cómo ha sido estos tiempos en cuanto a lo económico?

Explicó que contó con la posibilidad de recibir la cancelación de un contrato en su trabajo días antes de anunciarse la cuarentena social, con lo que ha podido distribuir su dinero para abastecerse con los necesario durante este tiempo.

“El dinero lo invierto en comida, guardo un poco. Los compañeros con los que vivo también hicieron lo mismo, compramos en grupo. Hemos sabido administrarla, porque no sabemos hasta cuando pueda ser este tiempo de cuarentena“, indicó.

Asimismo, resaltó la ayuda que ha recibido de la dueña del apartamento en el que vive. Contó que el esposo de esta colombiana trabaja en una empresa de comida, y les colabora con embutidos para que puedan mantenerse.

¿Qué ha cambiado de Anger Porteles durante esta situación?

“He aprendido a valorar mucho a mi familia, me he dado cuenta que le dedicamos más tiempo al trabajo que a pasar tiempo con ellos“, contó conmovido. Y aseguró que en estos momentos quisiera estar con ellos.