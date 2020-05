VÍDEO #HistoriaMenuda Indiferencia de Gómez ante la Pandemia le costó la vida de su hijo

Cuando la Gripe Española llegó a Venezuela en 1918 no se le hizo mucho caso. El Presidente Juan Vicente Gómez vivía en Maracay y no le prestó mucha atención. En octubre de 1918 se presentan los primeros casos en La Guaira. No existía un Ministerio de Sanidad ni habían controles aduaneros estrictos.



El Ministro de Relaciones Interiores, Ignacio Andrade, desestima la enfermedad. Se le dice a Gómez vía telegráfica que solo es una gripe que dura 3 días. El virus se expande rápidamente y llega al interior del país.

Cara le saldrá la indiferencia a Gómez. Su propio hijo, el coronel Alí Gómez, se contagia y muere en Maracay. El dictador no va a visitarlo, teme contagiarse, decisión que le pesará por el resto de su vida.



El Presidente Juan Vicente Gómez se encierra y en medio de su amargura no atiende las suplicas para combatir aquel terrible mal, hasta que al final, decide destinar recursos para atacar el virus en todo el país.

Nombra una comisión integrada por notables de las ciencias médicas, entre ellos los doctores José Gregorio Hernandez, Luis Razetti, Francisco Risquez y Rafael Rangel.



El virus sigue avanzando por todo el territorio nacional. La enfermedad llega al puerto de Tucacas y de allí al estado Lara por la vía del ferrocarril.



Presidios y dependencias militares se ven fuertemente afectadas, entre e ellas la Cárcel de Barquisimeto, conocida como Las Tres Torres.



Los presos comienza a morir como moscas y deben sepultarse de inmediato. Más de 200 personas abrían muerto a principios de 1919 en la capital larense, cifra alta si se toma en cuenta que la población era de unas 20 mil almas. La número de muertos en el país fue de unas 80 mil personas.

El Impulso reseñó en noviembre de 1918 un importante comunicado oficial anunciando las medidas a tomar contra la Gripe Española.