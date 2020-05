OPINIÓN Reflexión en positivo: Si los agricultores y los ganaderos son pobres, también lo es el país #7May

A sabiendas de que la fuerza no está en la capacidad física sino en la voluntad férrea por esta y otras razones debemos la mayoría de venezolanos que se dice somos aproximadamente el 92% que quieren y desean reforzar su voluntad en beneficio de todos incluyendo a el pequeño porcentaje que ha tomado demasiada fuerza y no ha sido bien utilizada , todo lo contrario dicen que la usan contra si mismos después de haberlas probado en todos los ambientes que son tocados con la fuerza y mente destructiva,son endógeno algo que a nadie beneficia todo lo contrario es un permanente enfrentamiento visceral,lo que era un país pacifico,con gente bonachona,amigables,alegres personas laboriosas, amantes de el trabajo,orgullosos de ser venezolanos han sucumbido en un mundo de tristezas, incertidumbres, analizando políticas y esperando alguna dádiva que no alcanzara para nada y han perdido el incentivo de amar su trabajo buscando la mayoría de las veces alianzas con la ley del menor esfuerzo y de seguir con esa ideología seguiremos condenados al fracaso.

Debemos estar claros que si continuamos así, convertidos según estudiosos nuestra rica Venezuela en el cuarto país mas pobre del planeta de verdad que es para no estar feliz y contento o ¿es que los venezolanos nos merecemos esta catástrofe? Quienes lo han llevado a esto lo han realizado conscientemente y quizás dicen por allí en poco tiempo seremos el numero uno, Dios no lo quiera y que los ángeles digan amén y que mas pronto que tarde se encuentre una solución lo menos traumático posible y consigamos la ruta de la paz,el camino de el amor, la convivencia, la prosperidad para todos sin exclusión y se aleje la hambruna que anda cacareando a todo pulmón, no es bienvenida.

Sabemos que el mundo vivió un poco mas de nueve mil años de la agricultura y la ganadería hasta que se inventó la maquina de vapor que revolucionó al mundo mejorando el modus vivendi de las personas, pero la actividad agropecuaria es para tres veces al día y por ende debe ser respetada y apoyada como el mejor aliado de los seres humanos,se le debe dar el valor que merece y no caerle a golpes con trabas como vemos a diario, las tierras que no se cansan igual que los productores añoran un milagro, una rápida rectificación para seguir labrando sus predios,es lamentable oír los alaridos simbólicos y virtuales que nos imaginamos cuando caen las primeras lluvias acompañados de el grito del campesino,el cantar de los gallos,el relincho de el caballo y el ruido de el tractor un sentimiento mezclado con el dolor y deseo de ser útil produciendo alimentos a cualquier sudor sin preguntar quien los consumirá lo que con tanto amor y esfuerzo se logra. No hay que olvidar que cuando el ganadero y el agricultor son pobres también lo es el gobierno.

No hay que pensar que murió el pensamiento creativo o las mentes positivas no ,por favor nos queda muchos jóvenes y adultos con valores que están dispuestos a dar la cara por aquellos que lloran como una niña lo que no pudieron defender como un varón,a fuerza de trabajo honesto dando ejemplo de dignidad con un solo horizonte la reconstrucción de la Patria y con el eslogan de que el vencedor es hacedor y no quien apuesta a la destrucción o compite porque el país en vez de estar en cuarto lugar en pobreza ocupe el primer lugar, recordemos que en la economía no hay procedimientos mágicos sino números ,no olvidemos un reciente mensaje del Dr. Jaime Nobo ecuatoriano y agricultor que nos recordó que la mitad de los países viven del agro y la otra mitad porque existe el agro.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia.

José Gerardo Mendoza Durán

