Trump: Si alguna vez hiciéramos algo en Venezuela, se llamaría invasión #8May

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las acusaciones sobre la supuesta participación del Gobierno de EE.UU. en el intento de incursión marítima del pasado domingo en Macuto y aseguró que “si llegáramos a hacer algo en Venezuela no sería de ese modo, lo llamarían invasión”.

“Si llegarámos a hacer algo en Venezuela no sería de ese modo, sería ligeramente diferente. Lo llamarían invasión…No enviaría un pequeño grupo, no, no. Se llamaría un ejército”, expresó Trump en un programa televisivo, añadiendo que “si quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto”.

Es importante destacar que Nicolás Maduro, indicó la noche de este lunes 4 de mayo que el Presidente de Colombia, Iván Duque recibió órdenes expresas del presidente Estadounidense, Donald Trump, para “incendiar Venezuela como sea”.

En un mensaje al país, Maduro afirmó que el Gobierno Estadounidense, a través de la DEA y una empresa privada llamada “Silver Corp” está detrás de la operación de incursión terrorista que se dió por las costas venezolanas la noche del domingo 3 de mayo.

