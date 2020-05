VIDEO ¡Cacerolazo! Habitantes del este de Barquismeto cansados de los constantes cortes eléctricos #8May

View this post on Instagram

Los cortes eléctricos en Barquisimeto siguen agudizándose con el paso de los días, lo que genera estrés y ansiedad en la población. . La zona este de la ciudad se ve afectada diariamente por estás fallas en el sistema energético, las que se prolongan por más de 6 horas sin electricidad. . Por esta razón, los habitantes de la urbanización Los Cardones, comenzaron a hacer un "cacerolazo" como símbolo de molestia y cansancio ante este reiterado problema. . Video: Cortesía Texto: José Enrique Arévalo Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Problemas #Calles #Ciudad #Este #Servicios #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #8May