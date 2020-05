OPINIÓN Por la puerta del Sol (69): Los pétalos secos de la soledad #9May

Cómo primera medida quiero enviar mi mensaje de amor y felicitación en este Día de la madre a la más querida hija, amiga y madre sin igual, a Ivette mi hija, que llegue mi abrazo hasta la hermosa Groszchermer, igualmente mis felicitaciones lleguen a esas luchadoras incansables, a las mujeres del mundo, de mi familia y a mis amigas de Colombia, Holanda y Venezuela.

Como todo lo que pasa, lo que llega y se va, a todos nos llega el tiempo de la cáscara seca, tiempo en el que todo se nos marchita, se nos agrieta y cae la piel, la estación ruda se acerca y es fría la aurora…

Aparte de esta realidad que a todos llega, tenemos que aceptar que estaremos solos porque los hijos se habrán ido tras sus sueños, debemos evaporar las lágrimas que nos dejan al marcharse del hogar dulce hogar.

No es fácil dar este paso que nos conduce a la soledad y que hay que superar para no enfermarnos de tristeza. Algunos padres no se recuperan, se pierden en la memoria, otros se aíslan, deciden vivir solos, vacíos, sin nada. Se sienten tan solos que ni soñar les es posible porque a su casa dejaron de llegar los sueños, otros se hunden tanto en la soledad que su alma termina marchándose con el viento.

Para los que no esperan el regreso del hijo, se encierran tanto en su tristeza que apenas si notan el rodar de la aurora sobre su tejado y cómo al amanecer se hunden las estrellas en el día. Sin embargo para los que esperan, todo lo ven lleno de luz y sobre el camino el eterno reverdecer de la esperanza.

La soledad nos enseña que cada día presente corre para no regresar. Como a la flor se le abre el capullo, se agota y extingue, así a nuestra vida día por día se le acorta el camino, se le acaba la ruta, se acerca el final.

Se sufre mucho cuando los hijos se van, olvidamos como dice Khalil Gibran que nosotros somos el arco ellos la flecha.

Con nosotros estará siempre presente la soledad, como amable y distraída compañera. Se muestra en el crepúsculo de la tarde, en las sombras de la noche, regresando siempre en el agua de los sueños.

Cada mañana cruza un turpial por el recuerdo, para llenar el vacío que dejaron los ausentes, momento en que el alma decide regresar del arco iris a la realidad.

Cada día es un volver y volver a la cotidianidad, al quehacer, a la rutina, cada día es un nuevo comienzo, todo en el paisaje despierta, hasta el musgo que sueña sobre el risco.

Cada día llega la soledad puntual a acompañarnos, como llega igualmente el grito lacerante de las reminiscencias a los árboles del camino cuyas hojas se lleva el viento, de la misma manera que el tiempo se lleva los momentos de alegría compartidos, celebrados a la luz de un cumpleaños, de una Navidad o un día de la madre, fecha que siempre llegó con el abrazo de Hola mamá, hola viejita, hola fantito, hola madrecita.

-Muchas veces puse linda la mesa esperando su llegada. Hoy tanteo los minutos, recuerdo y sonrío, se que los hijos no estarán conmigo ni compartirán lo que tantas veces alegres y felices compartimos. Hemos vivido de felicidad en felicidad, esa que se va con ellos dejándonos inmensamente solos.

Pasa el tiempo y llega con el la última estación, trayendo en sus pétalos secos la filosofía que llega con el aprendizaje, con los años y experiencias, es esta la que nos ayudó a crecer, a avanzar, a superar las dificultades y a vivir en armonía.

Cuando nos rodea la calma uno aprende que el canto de la vida llega trayendo sus bendiciones y fortalezas. La soledad es la oportunidad que nos da la vida de entretenernos con los placeres apacibles que tanto llenan, ocuparse, hacer planes, crear, soñar, inyectarse ánimo para seguir adelante. Los hijos se fueron, envejecimos pero no estamos muertos ni impedidos, seguimos vivos.

Atrás quedaron los niños que reían y jugaban, que les encantaba ver al llegar del colegio el ratoncito Pérez, Don Gato y su pandilla, el perro Patán, Alicia en el país de las maravillas etc.

Para ellos también pasó el tiempo, crecieron, son hoy orgullosos y destacados profesionales, gente de bien con principios y sentimientos de piedad arraigados en su alma.

Los hijos son como el ave errante que vuela dejando atrás su surco cuando un clima mejor vuela a buscar…

¡Feliz día de la madre!

Amanda Niño de Victoria