Consecomercio: Prorrogar Estado de Excepción no devolverá los productos a los anaqueles

La extensión del Estado de Excepción y Emergencia Económica no contribuyen al abastecimiento de bienes y servicios en el país, ya que está lleno de oportunidades para aplicar controles exacerbados, convirtiéndose en una nueva amenaza para todo aquel que quiera producir.

El pronunciamiento lo hizo el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Felipe Capozzolo, quien solicita al Ejecutivo reflexionar en torno a esta medida, porque la aplicación de las medidas en que han sido presentadas, no va a controbuir a que haya más productos en el anaquel.

“Desde el punto de vista de la extensión del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, nosotros lo hemos analizado está lleno de oportunidades para aplicar los controles exacerbados, creemos que no va a ser un herramienta para mejorar, todo lo contrario va a ser una amenaza, va a ser una espada que está allí para todo aquel que quiere producir y nosotros invitaríamos un poco a la reflexión por parte del Ejecutivo, porque la aplicación de todas estas medidas en los términos en lo que allí esta expresado no va a lograr que haya más productos en el anaquel, no va a lograr que haya una solución y si algo necesitamos en este momento, es todo lo contrario, es in inundar el mercado de productos, se requieren más empresas, tener más producción, más empresarios, ya que esto es lo que nos puede garantizar en el futuro un crecimiento estable y sin inflación”, señaló el lider del sector terciario de la economía.

El presidente de Cinsecomercio, insistió en la necesidad de suspender progresivamente el confinamiento, ya que por un lado tiene a los empresarios y comerciantes con la más ingente necesidad de volver al trabajo para poder seguir haciendo vida normalmente; pero por el otro lado está la necesidad de los consumidores que están ávidos de recibir servicios y entonces está ocurriendo un confluencia que necesita que se encuentren, pero hay una serie de restricciones en estos momentos, dictadas por las autoridades en materia sanitaria.

Ante la posibilidad de una flexibilización de la cuarentena a partir del 14 de mayo, Capozzolo indicó que algunos comerciantes tendrán que vender sus productos en función del tipo de cambio vigente, mientras que otros se verán obligados a liquidar sus mercancías y prepararse para el cierre.

“Todos aquellos comercios que tienen insumos, materias primas y bienes en sus almacenes, tendrán que venderlos a la tasa del mercado, es un total contrasentido pretender que los vendan a valores históricos que efectivamente no garantizan la reposición de los productos y que todo sumado, a una crisis que ha sido demoledora para las empresas, venderlos a valor histórico significaría el cierre del negocio; muchas empresas van a estar liquidando mercancía e inventarios, entonces allí si probablemente se pueda ver que se está vendiendo uno que otro producto para ir a un cierre definitivo”, dijo Capozzolo. En todo caso el dirigente gremial se muestra optimista en cuanto a una flexibilidad de la cuarentena, exhortando a los comerciantes a mantener los protocólos de seguridad e higiene para frenar el contagio del Covid-19 una vez que se produzca la reapertura de sus comercios.