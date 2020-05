¡Radio Rochela vuelve esta noche con edición especial! #11May

View this post on Instagram

Hay dos verbos que los venezolanos conjugamos constantemente. El primero de ellos se llama "extrañar". Extrañamos a la familia que emigró. Extrañamos los servicios básicos. Extrañamos el clima. Extrañamos hacer hallacas en familia. Extrañamos la paz. En pocas palabras… extrañamos sonreír. . Nuestro segundo verbo favorito: "volver". Anhelamos volver a abrazar a la familia. Volver a sentir el calor de Maiquetía. Volver a tomar una siesta en la playa. Volver a tomar bebidas con hielo. Volver a decirle "pana" a quien no conocemos. En conclusión, volver a sonreír. . Pero hay momentos de la vida en donde ésta se apiada de nosotros y nos regala ese hermoso milagro en donde el verbo "extrañar", de repente, se transforma en el verbo "volver". Ese momento cuando tu hermano o tu mamá te dice que, tras varios años, tomará un avión para visitarte. Ese momento donde sólo faltan minutos para el gran reencuentro y no haces sino pensar: "¿Lloraré cuando lo veo?… ¿Estará muy cambiado?… ¿Estará tan emocionado como yo?". . Bueno, estamos a horas de saberlo. De momento, lo cierto es que ya estamos aterrizando en la pista y ustedes nos están esperando en el aeropuerto. Ambos estamos ansiosos. Ambos estamos nerviosos. Seguro estaremos cambiados, claro, pero sin embargo hay una buena noticia que nos espera: viviremos juntos la alegría de ver cómo el "extrañar" se transforma en el "volver" y cómo el "volver" se transforma en el "reír"… Volver a reír juntos, ustedes y nosotros, como siempre lo hicimos "un lunes a las 8".