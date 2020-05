Jorge Rodríguez sobre Operación Gedeón: Duque y Trump utilizaron narcotraficantes para proveer elementos logísticos #12May

View this post on Instagram

La tarde de este martes 12 de mayo Jorge Rodríguez señaló que tanto el gobierno de Colombia como el de los EEUU participaron en la Operación Gedeón y utilizaron narcotraficantes "para proveer todos los elementos logísticos". . "En esta ocasión para agredir a Venezuela, para asesinar al presidente Maduro, Iván Duque y la Administración de Donald Trump utilizaron narcotraficantes para proveer todos los elementos logísticos", dijo Rodríguez en cadena nacional de radio y televisión. . Sostuvo que el gobierno de Duque y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), "capturan a narcotraficantes, los sobornan y a cambio de la libertad los reclutan para actuar en contra del gobierno de Venezuela". . Seguidamente el funcionario chavista mostró testimonios de Antonio Sequea, uno de los involucrados en la operación; Éste reiteró que EEUU estaba al tanto de la operación Gedeón y manifestó que en la reunión en la Casa Blanca entre Trump y Guaidó se encontraba Jordan Goudreau, dueño de la compañía Silvercorp, para coordinar el ataque contra Nicolás Maduro. . "Fue en marzo que la Casa Blanca activa esta acción contra Venezuela. Ya había ocurrido la reunión entre Guaidó y Trump, y la reunión entre Duque y Trump. Duque informó sobre las acciones en Colombia", dijo Rodríguez en referencia a las declaraciones. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: VTV . Lea más noticias en www.elimpulso.com