Bloque Parlamentario de Lara rechaza detenciones en El Tocuyo #13May

El diputado a la Asamblea Nacional, Guillermo Palacios, aseguró este miércoles que “no hay justificación” para que un grupo de 13 personas hayan sido detenidas en El Tocuyo, afirmando que “lo que han hecho es protestar por la crisis que vive el país”. . “Estas son decisiones de carácter político, no tiene justificación, estos detenidos lo que han hecho es protestar por la situación de crisis que hay en el país, la falta de gasolina, electricidad, una serie de problemas que están a la vista de todos y que afectan a las comunidades”, declaró Palacios a Elimpulso.com . El parlamentario agregó que “el día que hubo la manifestación la alcaldesa de Morán Gisela Rodríguez, ordenó a los cuerpos policiales que iniciaran una persecución en contra de quienes consideraban eran los posibles autores de estas manifestaciones”. . Por otra parte, denunció irregularidades en el procedimiento penal de los detenidos. . Texto y edición: Enrique Suárez . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #GuillermoPalacios #ElTocuyo #Protestas #Detenidos #DDHH #Venezuela #Barquisimeto #Lara #Información #News #Noticias #ElImpulso #13May