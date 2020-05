VIDEO Maduro ofrece pernil a los venezolanos para diciembre, “llueva, truene o relampaguee”

Este martes Nicolás Maduro durante su alocución para dar el balance de la COVID-19 en todo el país prometió que en diciembre de este año habrá pernil para todos los venezolanos “llueva, truene o relampaguee”.

“Este año daremos más pernil por cada familia, para que le pueda alcanzar para el 24 y el 31 de diciembre”, dijo Maduro desde el Palacio de Miraflores.

Maduro aseguró que el 80% del pernil que se distribuyó en diciembre 2019 en todo el país a través de los CLAP, fue producido en Venezuela, asimismo dijo que este año todo el pernil que se entregará será producción nacional

Maduro ha prometido pernil para todos los venezolanos en años anteriores, no obstante, los ciudadanos han denunciado que la entrega del producto no se ha entregado eficientemente. En el año 2018 los perniles no llegaron a todas las comunidades y en el 2019 lo que llegó debió ser compartido entre varias familias.

En redes sociales los usuarios calificaron la promesa de Maduro como “un chiste”.

#EnVideo 📹 | Presidente @NicolasMaduro: Este año 2020 llueva truene o relampaguee el pernil llegará gustoso a la familia venezolana 100% de mano de obra nacional, producción nacional y vamos a incrementar el número de kilos por familia#MáximaProtección pic.twitter.com/dack3bxxwC — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 12, 2020

Maduro dice que llueva truene o relampaguee habrá pernil en diciembre… el chiste del día! — Esteninf Olivarez (@esteninf) May 12, 2020

Ofrecer en Mayo un pernil para diciembre es estar fuera de la realidad actual del país . Hoy no hay gasolina , hay hiperinflación, hay hambre, hay miedo y hay desesperanza. A este paso en diciembre si hay país es de vaina. — Jorge Roig Navarro (@jorgeroig) May 13, 2020

Sr. @dcabellor , se da cuenta porque decimos que al presidente le meten coba los ministros, en la alocución de hoy 12 de mayo a las 6pm, esta repitiendo las mentira que le dicen los ministros ineficientes, hablando del pernil, todos los años lo mismo y esos no llegan al pueblo — Mujer Guerrera (@contralora11) May 12, 2020

En mayo, Maduro promete que habrá pernil en diciembre. Otro al que le ha afectado la cuatentena… — Elizabeth Fuentes (@fuenteseliz) May 13, 2020

Volvió la promesa del pernil, ¡no puede ser! Yo pensaba que no podíamos estar peor. https://t.co/RhhxHNI1RM — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) May 13, 2020

Amis!

pendiente con mi pernil! https://t.co/CHCL4FZQyp — Nellie Belén Izarza 🌹 🇻🇪🇺🇸 (@myteks) May 13, 2020