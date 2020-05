Vídeo Trancan la autopista Gran Mariscal de Ayacucho para exigir suministro de gasolina #14May

View this post on Instagram

Este jueves 14 de mayo, ciudadanos en Caracas protestaron y trancaron la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho en ambos sentidos, a la altura de la Estación de Servicio del Cercado, en exigencias del suministro de gasolina. . En el vídeo difundido por las redes se muestra como los manifestantes colocaron en la principal arteria vial escombros para impedir que los transeúntes circulen. Aseguran que no levantaran la protesta hasta no obtener una respuesta oportuna por parte de las autoridades correspondientes. . Es importante mencionar, que desde que comenzó el año se agudizó la crisis en el suministro de combustible en el país. El diputado ante la Asamblea Nacional, José Guerra, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro se niega a levantar la cuarentena porque el país no tiene gasolina. . . Texto: José Escalona Vídeo: @Luis24Palacios Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #Protesta #Combustible #Gasolina #Escasez #Noticias #Venezuela #Lara #Barquisimeto #Información #News #ElImpulso #14May