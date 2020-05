Santiago de Chile al límite de su capacidad por COVID-19 #18May

El Colegio Médico de Chile advirtió este lunes que la capital, que concentra la mayor cantidad de contagiados y muertos por el nuevo coronavirus, está cerca de que los equipos médicos especializados lleguen al límite de su capacidad.

El vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, señaló que puede suceder “pronto” que los equipos especiales para pacientes graves “estén llegando a su límite de funcionamiento”.

Por su parte Claudio Castillo, académico y magister en políticas públicas en el área de la salud de la Universidad de Santiago, dijo a The Associated Press que los especialistas que manejan esos recursos también “son limitados”.

Chile, con 18 millones de habitantes, tiene 583 especialistas en cuidados intensivos, 475 emergenciólogos y 1.897 anestesistas. Ellos “no se pueden aumentar al infinito, por más camas, por más ventiladores que haya”, indicó Castillo.

Hasta ahora Chile ha reportado 46.059 casos positivos y 478 fallecidos.

A la crisis sanitaria que en Santiago y sus alrededores mantiene el 93% de las camas críticas ocupadas, se suma la crisis social agudizada por una cuarentena obligatoria que ha afectado a centenares de miles que comen con lo que obtienen de su trabajo diario, viven hacinados y ya eran una población vulnerable antes de la pandemia.

Centenares de miles se han quedado sin trabajo o vieron reducidas sus jornadas, incluidos los inmigrantes. Según los alcaldes de las comunas más pobres, en sus barriadas se han multiplicado las ollas populares.

En la barriada pobre de El Bosque, al suroeste del centro, decenas de personas salieron a protestar a las calles exigiendo comida. “Tengo niños, soy madre soltera, no puedo trabajar (por la cuarentena obligatoria)… no me ha llegado ninguna ayuda”, gritaba una mujer a a prensa en el lugar.

Aunque deben estar en sus viviendas porque el gran Santiago, con ocho de los 18 millones de chilenos, está bajo una cuarentena obligatoria, en El Bosque decenas de personas bloquearon calles con bloques de cemento, encendieron barricadas y lanzaron piedras y bombas incendiarias a la policía que llegó al lugar. Los agentes antidisturbios intentaron dispersarlos con gruesos chorros e agua, pero llegaban más

El presidente Sebastián Piñera anunció la víspera la entrega de 4,5 millones de canastas de alimentos. Entre apoyos a empresas y personas el gobierno ha destinado unos 17.000 millones de dólares, en torno al 7% del Producto Interno Bruto.

El Intendente (gobernador) de Santiago, Felipe Guevara, dijo que la comida será repartida en el transcurso de la semana. Los alcaldes se quejan de que este año recibieron menos del presupuesto anual y que ya se les están acabando los fondos con los que ellos están alimentando a quienes están sintiendo hambre.