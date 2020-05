¡Sigue el colapso! Larenses pasaron la mitad del fin de semana sin luz #18May

La mayoría de los larenses reportaron durante el fin de semana más de 4 apagones que los mantuvieron al menos 23 de las 48 horas sin luz. Sectores en los cuatro puntos cardinales fueron condenados a apagones de más de 10 horas en diferentes horarios.

El primero de los cortes de luz se registró el sábado desde las 6 de la tarde aproximadamente hasta las 4 o 5 de la mañana del domingo en algunos sectores de Barquisimeto y Cabudare.

Los reportes en redes sociales no se hicieron esperar. La mayoría de tuiteros en el estado Lara mostraron su molestia por los constantes apagones que siguen minimizando la calidad de vida de los larenses.

Hasta los momentos no hay una explicación oportuna por parte de las autoridades con competencia en el servicio eléctrico en el país. Los apagones se siguen incrementando no solo en el tiempo de duración si no también en lo repetitivo durante el día. En el este de Barquisimeto entre la noche del sábado y la mañana domingo disfrutaron solo 7 horas de luz, luego del apagón de 10 horas se volvió a quedar sin luz a las 11 de la mañana.

En Cabudare no fue la excepción. La luz se fue el sábado a las 6:20 de la tarde y regreso a las 4 y 30 de la mañana del domingo. La situación se volvió a repetir a las 7:48 pm del domingo y regresó a las 3 de la mañana de este lunes. A las 8 de la mañana del lunes todavía había algunos sectores que aún permanecen sin luz desde el domingo en la noche.

El equipo de Elimpulso.com trató de hacer contacto telefónico con autoridades del servicio eléctrico en Caracas, sin embargo los intentos fueron infructuosos.

En medio de la pandemia la situación con los servicios públicos viene en decadencia pues mientras no haya servicio eléctrico, el agua no llega con fuerza a los pocos sectores que disfrutan del vital líquido por tubería.

Larenses temen que en cualquier momento ocurra lo del año pasado y el servicio eléctrico no sea restablecido en varios días.

Que gente tan incompetente!. Que busque más bien cómo resolver el problema de la energía eléctrica, el agua y el gas, porque tienen a #Barquisimeto en la #Miseria y cada vez peor!. #GestionImperfecta — Andromeda Black (@AndromedaBlackP) May 18, 2020

Lo peor de esta situación eléctrica en mi hermosa #Barquisimeto y toda #Lara es q no habrá solución. La población seguirá sometida y de llegar a protestar serán considerados "terroristas". "Terroristas" por exigir calidad de vida en un gobierno q se hace llamar "humanista" — Gerson Torres Sierralta (@gersonts) May 18, 2020

Muchas zona de Barquisimeto 10 horas sin luz, va a llegar el día que ya no habrá luz porque no, porque les da igual! Porque ellos son así! Despiadados! — 😷🇻🇪Yoko🌸 (@IloveVV63) May 18, 2020

Buenos días,#saludoplanetario desde Barquisimeto, donde los brutales cortes eléctricos y las carencias de todos los demás servicios nós hace más difícil convivir en esta cuarentena. — Oscar Sanabria (@oasanabria) May 18, 2020

Buenos días Eduardo tomándome un buen café desde Barquisimeto después de pasar una noche mas de terribles cortes de luz encerrado en cuarentena sin gasolina ⛽️ — jose partidas (@jpartidas) May 18, 2020

ayer 10 hora sin luz hoy 6 hora mas que tortura nos tiene la gobernadora y el bueno para nada del alcalde de barquisimeto que inhumanos son con un calor fuerte pobres niños picado de los zancudo a pero ellos no les importa eso como ellos estan bien comodo que hijos de puta son — denyer0007 (@denyer0007) May 18, 2020