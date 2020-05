Guanipa: La dictadura pretende mantener a la gente encerrada para que no proteste #19May

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro utiliza la cuarentena para que “la gente no salga a la calle” y lo responsabilizó de haber “destruido el sistema sanitario” de Venezuela.

“La dictadura intenta tenernos completamente encerrados, a ellos nunca les ha importado la salud de los venezolanos, de hecho han destruido el sistema sanitario venezolano, a ellos les importa es mantenerse en el poder y con este coronavirus pareciera que ellos aspiran que le caiga como anillo al dedo para mantenernos a nosotros encerrados, para que no haya capacidad de respuestas, para que la gente no salga a la calle y para ellos mantener una especie de estabilidad obligada en función de una realidad que nosotros estamos viviendo”, declaró Guanipa en una entrevista para TVV noticias.

“La gente ha tomado una decisión, la disyuntiva era o me quedo en la casa para no contagiarme pero no como, o salgo a la calle tengo el riesgo de contagiarme pero trato de ver como consigo los alimentos para mi familia. La gente no ha salido masivamente por la falta de gasolina”, afirmó.

En este sentido, dijo que “lo más importante que tenemos que hacer es trabajar en función de incrementar la presión para que se produzca un cambio político en el país”.

“Nosotros hemos insistido en el foco que es sacar a Nicolás Maduro. El gobierno interino es un mecanismo para ejercer presión para lograr ese foco”, puntualizó.