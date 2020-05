OPINIÓN En cuarentena… “Por tanto id…” #19May

La frase que encabeza este artículo pertenece a una orden dada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Sea en cuarentena o no, por cuanto el asunto de la Salvación para nuestro DIOS es prioritario, urgente. Y este llamado se extiende a cada uno de nosotros a lo largo de toda la historia hasta nuestros días. Es dada a aquellos que decimos creer en él. Que le invocamos, adoramos, pedimos perdón y sobre todo ayuda en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y que cada uno de nosotros muestra su cumplimiento cuando nos esmeramos en que otros conozcan de su amor, de su bondad y de su poder. “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes” Mat.28:19,20.

Una de las frases que más me gusta de este versículo imperativo del Señor es “enseñándoles”. Lo que quiere decir que debemos enseñar a otros lo que sabemos y hemos aprendido y ese es el objetivo de estas reflexiones semanales. Los seguidores de nuestro Señor Jesucristo pertenecientes a la época del Antiguo Testamento. El tiempo de los hebreos y judíos, nos muestran a un pueblo de Dios que va hacia él, se dirige, se encamina, va en búsqueda de sus bendiciones. Es el tiempo cuando la vida espiritual se centra en el templo. Los adoradores en los días especiales sobre todo, emprendían largas, multitudinarias y lentas peregrinaciones para ir a adorar a DIOS. La celebración de la Pascua es la bandera principal de este fenómeno espiritual o religioso. Y muestra de ello es cuando crucifican a nuestro Señor Jesús. En Jerusalén se encontraban miles de judíos de distintas partes del mundo, sumado a los extranjeros que también querían adorar. O sea, todos aquellos que buscaban conocer al Dios de los hebreos y recibir sus bendiciones. Juntos, se encaminaba hacia allá también.

Pero en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo cambia totalmente la forma de adorar. Cambia la logística, la manera de acercarse a él. Nos impele a salir, nos indica donde ir y que hacer. De manera imperativa dice. “Por tanto id…”. “En la orden, “id”, Cristo incluyó a todos los creyentes hasta el mismo fin del mundo” “Cristo no limitó su tarea a un solo lugar. De su obra leemos. . . “Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea” Luc. 4: 43, 44. Helen White. LIBRO. El Deseado de Todas las Gentes Pág. 761-758.

Es por ello, que a través de estas humildes reflexiones que bondadosamente me son publicadas en el Diario EL IMPULSO impreso y ahora digital ya por casi por 45 años en no sé cuántos artículos de opinión, hago un reconocimiento público a todas aquella personas creyentes de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que envían sus mensajes bíblicos con mucho amor y dedicación a otras personas desde sus móviles, en medio de esta pandemia que nos a confinado a una larga cuarentena. Tengan la seguridad, y es lo que a mí me inspira a escribir, que alguien va a recibir una bendición con sus publicaciones, por cuanto así lo promete Dios. “Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía…” Isaías 55:11.

En lo personal, muy agradecido de DIOS por este rotativo y su excelente, eficiente y respetuoso personal de redacción por su trabajo.

William Amaro Gutiérrez

