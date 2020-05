Sujetos intentaron ingresar a la sede social de profesores de la UCLA #20May

La presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA (Apucla), Deborah Velásquez, informó que este miércoles unos sujetos intentaron ingresar a la sede social de los docentes de esa casa de estudios, ubicada en el municipio Palavecino, pero los cuerpos de seguridad lograron controlar la situación.

“A través una llamada telefónica donde me informaron que había gente en las áreas cercanas a la sede social, yo me comuniqué con el responsable de la vigilancia, el envió sus unidades e igualmente hice contacto con la policía de Cabudare para que nos diera apoyo”, explicó Velásquez a Elimpulso.com

“Había unos jóvenes afuera, afortunadamente no ingresaron, nosotros vamos a preparar un plan de seguridad para evitar que se vuelva a presentar una situación de esta naturaleza”, afirmó.

Detalló que un grupo de profesores se acercaron al sitio y constataron que no se registraron daños internos a la sede.

En este sentido, la presidenta de APUCLA exhortó a respetar los espacios universitarios, señalando que ante las dificultades presupuestarias les resulta imposible reponer los equipos sustraídos en los distintos robos que se vienen registrando en decanatos de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.

“Ayer nos enteramos de una situación que se presentó en el Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales, la gente no puede aprovechar el momento que estamos viviendo para invadir espacios institucionales y generar problemas. Es muy lamentable que eso suceda porque la comunidad está consciente de todo lo que nos cuesta hacer las inversiones que se realizan, así como las dificultades que tenemos en el presupuesto, y hacer la reposición ¿Cómo? si no tenemos recursos”, sentenció.

Por otra parte, señaló que ante las fallas eléctricas y de conectividad, se pudieran generar retrasos en las actividades académicas.

“Es un tema muy delicado, los cortes duran más de 7 horas, la situación es bastante delicada, no se puede atribuir el hecho de que no se haya avanzado a los profesores porque eso no depende del profesor, sino de algo que no podemos controlar”, dijo.

“No todos los estudiantes y profesores tienen los equipos necesarios para asumir esa responsabilidad, conscientes de lo que significa mantener una logística para que sea operativa y funcione, se hizo un censo y se está trabajando en función de los resultados que arrojaron”, agregó.

Por último, reiteró que los docentes se mantienen comprometidos con la calidad educativa, a pesar de los bajos salarios que perciben y la situación país.