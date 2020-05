Nelly Cuenca sobre represión en La Sucre: Tenemos ausencia de Estado #21May

En un contacto telefónico a Elimpulso.com, Nelly Cuenca, representante del consejo directivo del Centro de Resolución de Conflicto en el estado Lara, aseguró que con la represión de las autoridades de seguridad en la urbanización La Sucre no taparan el descontento que existe en la ciudadanía por la falta de los servicios públicos en la entidad.

“Estos hechos nos confirman que tenemos ausencia de Estado y quieren que vivamos como en un Cuartel. El gobierno insiste que con ejecuciones arbitrarias van ocultar el descontento que existe en los servicios públicos. No se puede usar esta política de represión contra los ciudadanos que tienen el derecho de exigir que les resuelvan sus problemas“, acotó.

Cuenca exhortó a Carmen Meléndez a mudarse a el estado Lara, pues considera que no está al tanto de lo que sienten y padecen los nativos de esta región.

“Esto está sucediendo porque la gobernadora no vive acá, ella viene a visitar a Lara. No se entera de lo que está sucediendo por lo cual no siente ni padece el sufrimiento de los larenses. ¿Ella no quería ser gobernadora? entonces resuelva los problema que aquejan a los ciudadanos que no tienen electricidad, agua y gas, pero no reprimiendo ni vulnerando los derechos de los ciudadanos”, explicó Cuenca.