Tarek El Aissami confirmó llegada de buque iraní “Fortune” a zona económica de Venezuela #24May

La Embajada de la República Islámica de Irán en Venezuela ha publicado este 24 de mayo un video, que fue grabado desde la cubierta del primero de los cinco petroleros que llegó a las costas del país latinoamericano para aliviar la escasez de gasolina. El tanquero Fortune fue escoltado por embarcaciones, helicópteros y aviones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), luego que EE.UU. amenazara con usar la fuerza militar para impedir la llegada de los buques iraníes a la nación bolivariana. Se espera que los otros cuatro petroleros —Fores, Petunia, Faxon y Clavel— arriben a las costas del país sudamericano en los próximos días. Los cinco buques transportan un total de 1,53 millones de barriles de gasolina y alquilato a Venezuela. . . . #RTenEspañol #Noticias #ActualidadRT #RTPlayES #News #Irán #Venezuela #Petroleros