Alfredo Ramos: Carmen Meléndez viene a Lara de visita, no tiene contacto con la gente #25May

El excalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, aseguró en un contacto telefónico para Elimpulso.com que el rechazo a la “gestión perfecta” de Carmen Meléndez se ubica en más de un 80%.

Ramos indicó que Meléndez forma parte de la “cúpula de la tiranía” y puntualizó que vive en Caracas, por ello no siente los problemas de los larenses.

“Esa señora representa y forma parte de la cúpula de la tiranía. Vive en una burbuja por eso no siente los problemas de todos los larenses. Además la información que uno tenemos es que ella vive en Caracas y a Lara viene de visita, no tiene un contacto real con la gente y por eso no visita las comunidades. A Carmen Meléndez se le pregunta donde queda tal barrio y no sabe. Por eso el rechazo es más de 80 cercano al 90 por ciento”, enfatizó.

El representante de la Causa R también señaló que Carmen Meléndez es la única responsable de las fallas en los servicios públicos en Lara. Además, precisó que Venezuela requiere urgente un cambio radical y profundo para desmontar el Estado criminal que montó el régimen de Nicolás Maduro en toda Venezuela.