Karim Vera: Venezolanos que regresan por fronteras están hacinados sin medidas mínimas de salud

Los venezolanos que están ingresando a Venezuela vía terrestre, están hacinados en espacios donde se les violan sus más elementales derechos humanos, denuncio la presidenta de la Subcomisión de Fronteras de la Asamblea Nacional, diputada Karim Vera.

La legisladora del estado Táchira explicó que “ya la situación de los venezolanos que retornan bajo las condiciones dadas por la crisis ocasionada por un sistema socialista, demagogo a sus figuras que lo ejecutan es terrible, ahora se le suma la miserable actuación de supuestos funcionarios frente al coronavirus. Primero usaron a los ciudadanos que regresan como una campaña para publicitarse, decir que en los países donde estuvieron los maltrataron, por eso vuelven y aquí supuestamente son recibidos con amor, eso es falso, están en refugios donde se les violan todos los derechos humanos, discriminados en pequeños campos de concentración, sin agua, luz ni comida, mucho menos atención médica mínima que se requiere para evitar la propagación del Covid-19”, afirmó.

Precisó que la estrategia del recibimiento con júbilo les está fallando por no contar con los servicios básicos, se observa cómo se elevan los números de contagios, entonces ahora los que regresan al país en las peores condiciones son los culpables de ser los propagadores del virus en el país, y lo que es peor, “es grave que afirmen que el presidente de Colombia le está propiciando un ataque biológico a Venezuela contaminando a los ciudadanos que regresan, no porque quieran, sino porque se ven obligados a huir de la pandemia, no quieren morir por el coronavirus, pero al llegar aquí dolorosamente no saben si morirán de hambre”.

La parlamentaria precisó, “el país entero está en alto riesgo debido a acciones y decisiones irresponsables que nos están exponiendo a todos los ciudadanos a un contagio masivo, es clara que la intención de permanecer usurpando cargos al costo de lo que sea, está en marcha.

Alertamos al mundo a estar muy pendientes de la situación de Venezuela, nuestros hermanos están volviendo corriendo un alto riesgo de perder sus vidas, quizás hasta más que cuando escaparon”, aseguró