VIDEO Motaxistas en Lara trabajan solo para comprar gasolina y un poco de comida

A principios del mes de abril la Encuesta Nacional Impacto COVID-19 ejecutada por la Comisión de Expertos de la Salud reveló que la escasez de gasolina era del 89,68%. En mayo solo cuatro estaciones de servicios surten gasolina en Barquisimeto. De los sectores más desprotegidos son los motorizados, a pesar de que es el medio de transporte más buscado y más utilizado por quienes aún pueden pagar por una carrera.

Mototaxistas en el centro de Barquisimeto, denunciaron ante Elimpulso.com que estan desprotegidos y a la deriva para poder surtir gasolina y llevar el sustento diario a sus hogares. La mayoría vive de lo que hace en el día y aseguraron estar comprando la gasolina en 2,50 dólares el litro.

A 71 días de haber comenzado la cuarentena social en el estado Lara para la prevención de contagios por la COVID-19, no hay transporte de manera normal en la ciudad y lo que más se ve son los pocos mototaxistas que quedan laborando en la ciudad.

Henry Alvarez es uno de los afectados y trabaja en el centro de Barquisimeto “haciendo lo que sea” para poder surtir gasolina. “A veces hemos tenido que mezclar gasolina con gasoil para rendir el combustible para poder trabajar, a sabiendas que eso daña los motores de nuestras motos porque la combustión con gasoil no es la misma, pero que vamos a hacer, no podemos morirnos de hambre”.

Dos meses son los que tiene Alvarez padeciendo la escasez de gasolina que es vital para poder llevar el sustento diario a su casa pues su moto es la única herramienta que tiene para trabajar. “No hay organización, los censos son un saludo a la bandera y cuando al fin creemos que podemos echar gasolina al llegar a la bomba nos vuelve arropar la corrupción de la Guardia, de la Policía, del bombero, del FAES, de todos. Todos quieren comer de esa gasolina que debería ser para todos”.

Cuando hay esos operativos que comenta Henri Alvarez, solo pueden disfrutar de 5 litros de gasolina por moto que no equivale al 10% de la capacidad total del tanque de esos vehículos.

En condiciones normales los motorizados del centro de Barquisimeto pudieran hacer hasta 5 dólares en “carreritas”, ahora pueden hacer lo mismo, en algunos casos, pero deben invertir lo que hacen en comprar gasolina para ver si al día siguiente tienen suerte y hacen más dinero para comprar un kilogramo de harina, pasta o arroz.

El trueque el mejor aliado de los motorizados

Johan Peña también trabaja en el centro de Barquisimeto haciendo carreras. Este joven de 27 años dijo a Elimpulso.com que ya no hacen carreras como antes. “La gente prefiere cargar con sus sacos hasta donde vayan, así sea lejos, pero ahorrar lo más que puedan. Todos estamos pasando necesidades”, comentó el transportista padre de dos niños y sosten de hogar.

Peña aseguró que a veces es mejor cambiar las carreras por comida porque así no pierden tiempo al bajarse de su moto a comprar algo y tener que hacer una cola para poder pagar. “La gente a veces nos pregunta cuánto cobramos y cuando les decimos el precio se espantan. Ahí es cuando le decimos que nos paguen con algún producto que tengan. Total, el dinero que nosotros hacemos es para comer, ahorita no hay para lujos. Comer es un lujo”.

Johan Peña mototaxista que trabaja en los alrededores de El Manteco, comentó que luego del decreto de cuarentena en BArquisimeto tuvo que empezar a mantener a otras personas que viven en su casa. “No me alcanza para mantener a toda la familia, solo los que viven conmigo. Mucho quisiera ayudar a mis abuelos y a mi madre, pero no puedo, no me da la base”, dijo el joven visiblemente afligido cuando toca el tema que mantiene sensibles y preocupados a la mayoría de los venezolanos.