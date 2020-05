Cepaz: Entre enero y abril una mujer fue asesinada cada 36 horas #26May

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) reveló este martes que en los primeros 120 días de 2020, cada 36 horas se registró el asesinato de una mujer en el país.

La coordinadora de Género de Cepaz, Carolina Godoy, indicó en una entrevista para el canal digital TV Venezuela que 19 de estas muertes ocurrieron durante el primer mes de cuarentena y que 40 de las mujeres asesinatos ocurrieron en la propia casa de las víctimas. Tres de ellas estaban embarazadas.

“El Gobierno no está colocando el foco en su obligación de proteger los derechos humanos de la mujer, no hay procedimientos efectivos porque se dictan medidas pero no tienen la eficacia suficiente para darle protección a las mujeres“, dijo Godoy, quien puntualizó que “antes del decreto de cuarentena ya el Estado tenía deficiencias estructurales en cuanto al tema y ahora se han afincado“.

Precisó que las 85 mujeres eran venezolanas de nacimiento y que 21 niños quedaron huerfános. “En al menos 6 casos los hijos presenciaron el asesinato de sus madres“.