OPINIÓN Cuarentena #26May

Por lo general las personas concluyen que ponernos en cuarentena significa que estaremos 40 días de confinamiento en algún sitio específico, con relación al aparecimiento de alguna enfermedad infecto-contagiosa. O sea, apartarnos, aislarnos de otras personas para evitar contagiarnos o evitar contagiarlas. Pero la verdad es que la cuarentena no tiene nada que ver con cuarenta días. CUARENTENA es un término usado en medicina para describir el aislamiento de personas por una enfermedad “durante un período de tiempo no específico”, lo que indica claramente que no son 40 días.

Es propicia la ocasión entonces, para aprender un poco sobre el tema, por cuanto guarda una relación bastante estrecha con lo que Dios enseñó en su Palabra a través de pueblo de Israel en la antigüedad. Dios siempre lleva la delantera en cuestiones de cuidado y de prevención de la salud, a pesar que mucho “sabio” del modernismo no quieren reconocer. Las formas más antiguas de aislamiento, más efectivas conocidas, son las mencionadas en el Pentateuco hace más de 3400 años. De allí salieron los sabios consejos de Dios especialmente cuando apareció la Lepra. Las personas infectadas fueron separadas para evitar la propagación de la enfermedad entre los antiguos israelitas bajo la ley mosaica.

Sin embargo, a pesar que el No 40 tiene una repitencia bastante marcada en las SAGRADAS ESCRITURAS. Donde aparece en más de cien ocasiones en la Biblia y en momentos claves. Y podemos nombrar algunos. Por ejemplo. 40 días y 40 noches duró el diluvio (Génesis 7:12). 40 años de travesía por el desierto (Hechos 7:20-40). 40 años duró el éxodo (Deuteronomio 8:2). 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte Sinaí (Deuteronomio 9:9-11). 40 días retó Goliat a los israelitas antes de que David lo venciera (1 Samuel 17:16).Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días (Jonás 3:4).A los 40 días de su nacimiento Jesús fue presentado en el Templo (Lucas 2:22). 40 días y 40 noches fue Jesús al desierto para ser tentado por Satanás, después de su bautismo (Mateo 4:1-2) Tras su resurrección, Jesús se le apareció a sus discípulos por 40 días (Hechos 1:3). Pero esto, no debe ser objeto de una transliteración de eventos bíblicos aplicados a la actualidad que inspire preocupación o admiración especial o extrema en la gente.

A veces, las personas rodean los acontecimientos actuales de una especie aureola mística religiosa que no tiene nada que ver con lo que Dios inspiró en la SANTA BIBLIA. Lo que ÉL realmente desea es que veamos que la PANDEMIA mundial y esta cuarentena anuncian su segundo regreso a esta tierra. La CUARENTENA que promueven los gobiernos no es literalmente de 40 días. Pero si nos sentimos hijos de DIOS, debemos aprovechar esta oportunidad para buscar aún más de ÉL. Es una gran oportunidad para hacerlo profundamente y en compañía de nuestra familia. Hay mensajes de amor cristiano, aliento con poder y ciencia a la mano y por ello queremos invitarlos a oírlos a través de Radio AMANECER Fm 95.3. Radio OMEGA 97.3 Fm. Radio La Voz 89.5 Fm. centrodemediosadventista.com o You Tube Canal Comunicaciones UVOC todo los días de 7 a 7.45 pm. Este tiempo de aislamiento social podemos aprovecharlos para meditar en la palabra, hacer ayunos y buscar a Dios en oración. Ser las manos, los pies y la voz de nuestro Salvador Jesucristo con nuestros semejantes cada vez que podamos hacerlo. Y recordar siempre, lo que ÉL dijo «Cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo», (Mateo 24:32-33). ¿AMÉN?

¡Hasta la semana que viene DIOS mediante por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]